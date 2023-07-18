Федоров о том, что в футболе переход из ЦСКА в «Спартак» – предательство: «В хоккее тоже такой принцип. Не отдаем игроков прямым конкурентам»

Сергей Федоров ответил на вопрос о переходах хоккеистов в сравнении с футболом.

– В футболе все друг у друга воруют игроков. В хоккее, я так понимаю, это не так развито.

– В хоккее есть определенные правила. Это сложно.

Только после 28 лет игрок становится абсолютно свободным агентом, который может выбирать любой клуб по своему хотению. Но случаются разные истории.

Бывает, где все-таки финансовая составляющая присутствует. Но, как правило, вся лига этим заниматься не может.

– В футболе из ЦСКА перейти в «Спартак» – это предательство.

– Ну, в принципе у нас в хоккее тоже такой принцип. Мы не отдаем игроков своим прямым конкурентам, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.