Федоров о том, что в футболе переход из ЦСКА в «Спартак» – предательство: «В хоккее тоже такой принцип. Не отдаем игроков прямым конкурентам»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров ответил на вопрос о переходах хоккеистов в сравнении с футболом.

– В футболе все друг у друга воруют игроков. В хоккее, я так понимаю, это не так развито.

– В хоккее есть определенные правила. Это сложно.

Только после 28 лет игрок становится абсолютно свободным агентом, который может выбирать любой клуб по своему хотению. Но случаются разные истории.

Бывает, где все-таки финансовая составляющая присутствует. Но, как правило, вся лига этим заниматься не может.

– В футболе из ЦСКА перейти в «Спартак» – это предательство.

– Ну, в принципе у нас в хоккее тоже такой принцип. Мы не отдаем игроков своим прямым конкурентам, – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Сергей Викторович , к сожалению отдаете . Не далее , как в этом межсезонье отдали в СКА защитника Сергеева . А я бы вообще им никого не отдавал . Столько трепят языком о своей великости , а на деле просто ноль - дырка от бублика . Ни одного своего играющего воспитанника . Пылесосят лигу мама не горюй . Я бы принципиально никого не давал , чтобы они свое место на задворках отечественного хоккея знали всегда . Да , деньги есть у них , но это не говорит о том , что они великие . Я понимаю , что по своей истории они рядом не стоят со Спартаком , но тем ни менее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
Что за бред. В последние 10-15 лет целыми звеньями бегали туда -сюда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий