Равиль Якубов о молодежи ЦСКА: «Мингачев удивил стабильностью. Полтапов в плей-офф вышел на интересный уровень»

Теги ЦСКА Равиль Якубов КХЛ Кубок Гагарина Тахир Мингачев Прохор Полтапов Хоккей

Равиль Якубов назвал молодых игроков ЦСКА, которые показали лучший прогресс в сезоне.

Армейцы во второй раз подряд выиграли Кубок Гагарина, победив «Ак Барс» (4-3) в финальной серии. 

– Кто для тренерского штаба ЦСКА стал главным открытием сезона?

– В общем-то вся команда занесет сезон себе в актив, не совсем правильно кого-то выделять.

Всегда полезно поговорить о молодежи. Удивил стабильностью центрфорвард четвертого звена Тахир Мингачев, его «плюс 14» это отразили. Много обсуждений по ходу чемпионата было вокруг другого форварда-новичка – Прохора Полтапова. Обсуждения привели к тому, что Прохор получал все больше игрового времени – и в плей-офф вышел на интересный уровень.

У этих молодых ребят, как и у других, при правильной работе – большая перспектива, – сказал тренер ЦСКА.

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