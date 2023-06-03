Равиль Якубов о молодежи ЦСКА: «Мингачев удивил стабильностью. Полтапов в плей-офф вышел на интересный уровень»

Равиль Якубов назвал молодых игроков ЦСКА, которые показали лучший прогресс в сезоне.

Армейцы во второй раз подряд выиграли , победив «Ак Барс» (4-3) в финальной серии.

– Кто для тренерского штаба стал главным открытием сезона?

– В общем-то вся команда занесет сезон себе в актив, не совсем правильно кого-то выделять.

Всегда полезно поговорить о молодежи. Удивил стабильностью центрфорвард четвертого звена , его «плюс 14» это отразили. Много обсуждений по ходу чемпионата было вокруг другого форварда-новичка – . Обсуждения привели к тому, что Прохор получал все больше игрового времени – и в плей-офф вышел на интересный уровень.

У этих молодых ребят, как и у других, при правильной работе – большая перспектива, – сказал тренер ЦСКА.