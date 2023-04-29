Федоров не считает ЦСКА командой роботов: «У нас нет механизмов, это дисциплинированная команда. Ребята с огромным опытом»

Теги Ак Барс ЦСКА Зинэтула Билялетдинов Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина ТАСС Хоккей

Сергей Федоров не считает ЦСКА командой роботов.

Армейцы выиграли Кубок Гагарина второй год подряд, одержав победу над «Ак Барсом» в финале (4-3).

«Люди не могут быть роботами, у нас нет механизмов, это дисциплинированная команда. Ребята с огромным опытом.

Рад сейчас был его [Зинэтулу Билялетдинова] видеть, у нас был разговор в Челябинске. Была игра в рамках предсезонного турнира, я тогда играл за «Магнитку», и мы разговаривали немного о тренерстве. Мне было интересно пообщаться, хотя не помню, что обсуждали», – сказал главный тренер ЦСКА.

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6 комментариев

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Vagner01
Парни не роботы! Просто короли седьмой игры!
+3
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Огюст
Классным ты Сергей игроком и стал отличным профи тренером -два Кубка Гагарина за два сезона выиграть с ребятами -это говорит само об Этом ! Молодчик !
+2
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Кеша
Команда роботов у нас одна с фееричным тренером .
+1
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Олег
Дело 5 кардио у ЦСКА
в плей-офф на высшем уровне.
Браво тренерскому штабу. 👏
+1
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Николай Колосов
Сергей Тарасов с Чернышовым в одном флаконе !! Выдержка.. спокойствие.. уверенность.. уважение соперника!!Порядочность!!
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Олег Беляков
Сергей продался Роснефти
0
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