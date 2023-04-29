Федоров не считает ЦСКА командой роботов: «У нас нет механизмов, это дисциплинированная команда. Ребята с огромным опытом»

Сергей Федоров не считает ЦСКА командой роботов.

Армейцы выиграли второй год подряд, одержав победу над « » в финале (4-3).

«Люди не могут быть роботами, у нас нет механизмов, это дисциплинированная команда. Ребята с огромным опытом.

Рад сейчас был его [ ] видеть, у нас был разговор в Челябинске. Была игра в рамках предсезонного турнира, я тогда играл за «Магнитку», и мы разговаривали немного о тренерстве. Мне было интересно пообщаться, хотя не помню, что обсуждали», – сказал главный тренер .