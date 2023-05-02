Юрзинов восхищен сезоном КХЛ: «Мы поверили в молодежь и наконец-то перестали страдать по легионерам. Это отразится на нашем развитии»

Теги Ак Барс ЦСКА Владимир Юрзинов КХЛ МХЛ ВХЛ Дмитрий Воронков Тахир Мингачев Илья Сафонов Прохор Полтапов Хоккей

Владимир Юрзинов доволен, что в Фонбет Чемпионате КХЛ стали больше доверять молодым игрокам.

– Нахожусь под большим впечатлением от финалов, да и сезонов в целом трех ведущих российских лиг. Праздник хоккея подарили нам ЦСКА и Казань.

Но финалы ВХЛ и МХЛ ничуть КХЛ не уступили. Вы посмотрите, какую блестящую серию выдали в молодежке Нижний Новгород и Омск! А какой ажиотаж был в финале Всероссийской лиги – в Воскресенске и Красноярске! Или в Студенческой лиге.

Жаль, что наша пресса по-прежнему чуть-чуть увлекается событиями в НХЛ и наши финалы остались немного в тени. Но они имеют огромное значение для развития отечественного хоккея. Как, кстати, и турне сборной России 25 по городам нашей страны, которое – не сомневайтесь – пройдет при аншлагах. 

– Почему все эти события имеют огромное значение?

– Тенденция этого сезона – доверие молодежи. По всем фронтам – менеджеры, тренеры, игроки. В финале КХЛ на первых ролях были Воронков и Сафонов, Полтапов и Мингачев, та же картина в ВХЛ и тем более в МХЛ.

В полуфиналах КХЛ половину СКА составили молодые таланты. А какой фурор произвели новички «Торпедо», плавно перешедшие в чемпионскую «Чайку»!

Поэтому я и восхищен этим сезоном. Мы наконец-то перестали страдать по легионерам и поверили в свою молодежь. Это обязательно отразится на нашем развитии, – сказал экс-тренер сборной СССР.

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3 комментария

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Hitgoe Himgob
А может вообще этот дебильный лимит не нужен?
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Alexander Rakhilkin
Такими темпами лет через 20 наш чемпионат станет таким сильным, что начнём играть с канадскими любителями. Это ведь было 70 лет тому назад…
+1
0
+1
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GoodZilla
Если бу нас в КХЛ, как и в НХЛ "отлетали" на ранних стадиях фавориты, то интереса было бы куда больше!
Вспомнить можно, сколько было ажиотажа вокруг выхода в финал ХК МВД!!! А Лев?! Тогда про КХЛ с восторгом говорили, а сейчас только можно это вспоминать...
Был бы в финале Адмирал или Торпедо, Северсталь или Минск - восторга было бы куда больше!!! И не от "старожилов" хоккейных типа Третьяка, Кожевникова или Плюшева (которым любой финал подсунь - они в ладоши хлопают), а от реальных болельщиков, для которых, якобы, хоккеисты и играют!!!
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