Юрзинов восхищен сезоном КХЛ: «Мы поверили в молодежь и наконец-то перестали страдать по легионерам. Это отразится на нашем развитии»

Владимир Юрзинов доволен, что в Фонбет Чемпионате КХЛ стали больше доверять молодым игрокам.

– Нахожусь под большим впечатлением от финалов, да и сезонов в целом трех ведущих российских лиг. Праздник хоккея подарили нам ЦСКА и Казань.

Но финалы ВХЛ и МХЛ ничуть КХЛ не уступили. Вы посмотрите, какую блестящую серию выдали в молодежке Нижний Новгород и Омск! А какой ажиотаж был в финале Всероссийской лиги – в Воскресенске и Красноярске! Или в Студенческой лиге.

Жаль, что наша пресса по-прежнему чуть-чуть увлекается событиями в НХЛ и наши финалы остались немного в тени. Но они имеют огромное значение для развития отечественного хоккея. Как, кстати, и турне сборной России 25 по городам нашей страны, которое – не сомневайтесь – пройдет при аншлагах.

– Почему все эти события имеют огромное значение?

– Тенденция этого сезона – доверие молодежи. По всем фронтам – менеджеры, тренеры, игроки. В финале КХЛ на первых ролях были Воронков и Сафонов, Полтапов и Мингачев, та же картина в ВХЛ и тем более в МХЛ.

В полуфиналах КХЛ половину СКА составили молодые таланты. А какой фурор произвели новички «Торпедо», плавно перешедшие в чемпионскую «Чайку»!

Поэтому я и восхищен этим сезоном. Мы наконец-то перестали страдать по легионерам и поверили в свою молодежь. Это обязательно отразится на нашем развитии, – сказал экс-тренер сборной СССР.