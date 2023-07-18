Клюшку Гретцки с финала Кубка Стэнли-1988 хотят продать на аукционе более чем за 500 тысяч долларов

Клюшку Уэйна Гретцки хотят продать на аукционе более чем за 500 тысяч долларов.

Клюшка лучшего снайпера в истории НХЛ, которой он играл в победном для « » финале Кубка Стэнли в 1988 году против «Бостона», будет выставлена на аукцион.

Аукцион откроется 24 июля в Нью-Йорке. По ожиданиям аукционного дома Sotheby’s, за клюшку заплатят более чем 500 тысяч долларов.

Такая оценка связана с тем, что клюшка является символом, представляющим карьеру и наследие .

В 1988 году Гретцки выиграл четвертый . Нападающий также стал обладателем приза самому ценному игроку – «Конн Смайт Трофи» – набрав 43 (12+31) очка в 19 матчах.

Ранее почти за 715 тысяч долларов на аукционе была продана форма Гретцки с его заключительной игры в .