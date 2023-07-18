Клюшку Гретцки с финала Кубка Стэнли-1988 хотят продать на аукционе более чем за 500 тысяч долларов

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Клюшку Уэйна Гретцки хотят продать на аукционе более чем за 500 тысяч долларов.

Клюшка лучшего снайпера в истории НХЛ, которой он играл в победном для «Эдмонтона» финале Кубка Стэнли в 1988 году против «Бостона», будет выставлена на аукцион.

Аукцион откроется 24 июля в Нью-Йорке. По ожиданиям аукционного дома Sotheby’s, за клюшку заплатят более чем 500 тысяч долларов.

Такая оценка связана с тем, что клюшка является символом, представляющим карьеру и наследие Уэйна Гретцки.

В 1988 году Гретцки выиграл четвертый Кубок Стэнли. Нападающий также стал обладателем приза самому ценному игроку – «Конн Смайт Трофи» – набрав 43 (12+31) очка в 19 матчах.

Ранее почти за 715 тысяч долларов на аукционе была продана форма Гретцки с его заключительной игры в НХЛ.

1 комментарий

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Mephi027
Хорошая инвестиция. В цене будет только расти
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