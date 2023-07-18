«Калгари» выведет 34-й номер Кипрусоффа из обращения. Голкипер провел 10 сезонов в команде

Теги Питтсбург Калгари Миикка Кипрусофф НХЛ Хоккей

Номер Миикки Кипрусоффа в «Калгари» выведут из обращения.

Торжественная церемония поднятия свитера бывшего вратаря команды под своды арены состоится 2 марта 2024 года, когда «Калгари» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Миикка Кипрусофф играл под номером 34 за «Флэймс».

Финский голкипер выступал в составе команды с 2003 по 2013 год.

Кипрусофф является рекордсменом «Калгари» по количеству побед (305), по сухим матчам (41) и проведенным играм среди вратарей (576).

В общей сложности вратарь провел 12 сезонов в НХЛ, сыграв 623 матча, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 91,2% бросков.

В сезоне-2005/06 Кипрусофф выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу сезона НХЛ.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ermol@y
Легенда огоньков, хотя вратарей топовых там не мало было за длительную историю
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
С него по сути начался расцвет финских киперов в НХЛ. До этого помню в НХЛ 00 на ps1 у сборной Финляндии не было вратарей из НХЛ, он вроде первым во 0м году начал играть в Сан-Хосе. И только потом пошли Тоскала, Ниттимяки, Лехтонен, Ниеми, Бэкстрем, Раск, Ринне.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitrysomov
Посмотрел стату - по 70 игр в год у человека. Просто стальной лось какой-то. Больше него, наверное, никто и не играл в то время, включая Бродо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ ermol@y
Легенда огоньков, хотя вратарей топовых там не мало было за длительную историю
+ 2 номинации на "Везину".
+ номинация на "Харт"
Маски у него конечно эффектные были
https://www.bardown.com/polopoly_fs/1.796634!/fileimage/httpImage/image.JPG_gen/derivatives/default/miikka-kiprusoff.JPG
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий