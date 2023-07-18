«Калгари» выведет 34-й номер Кипрусоффа из обращения. Голкипер провел 10 сезонов в команде
Номер Миикки Кипрусоффа в «Калгари» выведут из обращения.
Торжественная церемония поднятия свитера бывшего вратаря команды под своды арены состоится 2 марта 2024 года, когда «Калгари» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Миикка Кипрусофф играл под номером 34 за «Флэймс».
Финский голкипер выступал в составе команды с 2003 по 2013 год.
Кипрусофф является рекордсменом «Калгари» по количеству побед (305), по сухим матчам (41) и проведенным играм среди вратарей (576).
В общей сложности вратарь провел 12 сезонов в НХЛ, сыграв 623 матча, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 91,2% бросков.
В сезоне-2005/06 Кипрусофф выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу сезона НХЛ.
+ номинация на "Харт"
Маски у него конечно эффектные были
https://www.bardown.com/polopoly_fs/1.796634!/fileimage/httpImage/image.JPG_gen/derivatives/default/miikka-kiprusoff.JPG