«Калгари» выведет 34-й номер Кипрусоффа из обращения. Голкипер провел 10 сезонов в команде

Номер Миикки Кипрусоффа в «Калгари» выведут из обращения.

Торжественная церемония поднятия свитера бывшего вратаря команды под своды арены состоится 2 марта 2024 года, когда «Калгари» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

играл под номером 34 за «Флэймс».

Финский голкипер выступал в составе команды с 2003 по 2013 год.

Кипрусофф является рекордсменом « » по количеству побед (305), по сухим матчам (41) и проведенным играм среди вратарей (576).

В общей сложности вратарь провел 12 сезонов в НХЛ, сыграв 623 матча, пропуская в среднем 2,49 шайбы и отражая 91,2% бросков.

В сезоне-2005/06 Кипрусофф выиграл «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу сезона .