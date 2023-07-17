Владимир Плющев: «Федотов отслужил, отдал долг стране. Свободный человек, есть свое мнение. Чем ему могли пригрозить? В ЦСКА предложили условия лучше»

Теги ЦСКА Филадельфия Владимир Плющев НХЛ КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался о том, почему Иван Федотов выбрал ЦСКА вместо «Филадельфии».

«Иван Федотов отслужил в армии, отдал долг стране. Он свободный человек. Плюс у человека всегда есть свое мнение. Ему в ЦСКА предложили условия лучше.

А что значит запугать? Чем ему могли пригрозить? Он выбрал клуб.

Если бы надо было, он бы взял и улетел в Филадельфию, виза есть. Значит, играть в ЦСКА – это его право и желание», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Первые слова Федотова после армии: почему вернулся в ЦСКА и что с «Филадельфией»?

4 комментария

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Hitgoe Himgob
Да, конечно, все именно так
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Maxim Shumov
Да куда тут свободнее?
И про «пригрозить» - это он спалился, что так и было? Его ж не спрашивали про угрозы.
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Clever_mind
Медведь из кустов уже очень сильно кричит. Прямо надрывается
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