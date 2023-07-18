Колтон подписал 4-летний контракт с «Колорадо» с зарплатой 4 млн долларов в год. «Эвеланш» выменяли игрока у «Тампы»
Росс Колтон подписал контракт с «Колорадо» на 16 миллионов долларов.
26-летний нападающий согласовал с клубом договор на четыре года. Стороны договорились до арбитражного слушания.
Средняя зарплата форварда составит четыре миллиона долларов.
По предыдущему контракту кэпхит игрока составлял 1,125 миллиона долларов.
«Колорадо» получил права на Росса Колтона в июне, выменяв хоккеиста у «Тампы» за выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023.
В прошлом сезоне нападающий набрал 32 (16+16) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 4 (1+3) балла в 6 играх.
Всего в НХЛ хоккеист отметился 83 (47+36) баллами в 190 матчах.
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