Колтон подписал 4-летний контракт с «Колорадо» с зарплатой 4 млн долларов в год. «Эвеланш» выменяли игрока у «Тампы»

Росс Колтон подписал контракт с «Колорадо» на 16 миллионов долларов.

26-летний нападающий согласовал с клубом договор на четыре года. Стороны договорились до арбитражного слушания.

Средняя зарплата форварда составит четыре миллиона долларов.

По предыдущему контракту кэпхит игрока составлял 1,125 миллиона долларов.

« » получил права на в июне, выменяв хоккеиста у « » за выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023.

В прошлом сезоне нападающий набрал 32 (16+16) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 4 (1+3) балла в 6 играх.

Всего в НХЛ хоккеист отметился 83 (47+36) баллами в 190 матчах.