Вальстром продлил контракт с «Айлендерс» на год и 874 тысячи долларов. Форвард набрал 16 очков в 35 матчах сезона НХЛ

Теги Айлендерс НХЛ Оливер Вальстром Хоккей

Оливер Вальстром подписал новый контракт с «Айлендерс».

23-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, продлил соглашение с клубом на один год и 874,125 тысячи долларов

В прошлом сезоне Оливер Вальстром набрал 16 (7+9) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Всего в лиге форвард провел 161 игру и отметился 61 (32+29) баллом за результативность.

«Айлендерс» выбрали Вальстрома под общим 11-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2018.

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