Вальстром продлил контракт с «Айлендерс» на год и 874 тысячи долларов. Форвард набрал 16 очков в 35 матчах сезона НХЛ
Оливер Вальстром подписал новый контракт с «Айлендерс».
23-летний нападающий, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, продлил соглашение с клубом на один год и 874,125 тысячи долларов
В прошлом сезоне Оливер Вальстром набрал 16 (7+9) очков в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Всего в лиге форвард провел 161 игру и отметился 61 (32+29) баллом за результативность.
«Айлендерс» выбрали Вальстрома под общим 11-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2018.
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