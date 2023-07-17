Якупов о «Нефтехимике»: «По-любому должны выходить в плей-офф – это сто процентов. У всех большие амбиции»

Теги Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Наиль Якупов Хоккей

Наиль Якупов поделился мыслями об амбициях «Нефтехимика».

– Принято считать, что потолок «Нефтехимика» – это выход в плей-офф. Способен ли ваш родной клуб на большее?

– Если честно, я пока не знаю, поэтому не буду говорить громкие слова.

Еще не всю команду видел. И главное – мы еще на лед не выходили, не тренировались, ни с кем не играли.

Трудно заглядывать вперед. Но задача выхода в плей-офф у нас не обсуждается, по-любому должны выходить.

Это 100 процентов. Для города – это раз, для самих ребят – это два. Судя по фамилиям, у нас молодая команда. Опыт плей-офф очень важен для профессионального роста.

Да и не хочется заканчивать сезон в феврале. Просто тренироваться уже не интересно. Поэтому плей-офф по-любому. Нам самим хочется. У всех большие амбиции, – сказал Наиль Якупов.

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