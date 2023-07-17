Минское «Динамо» продлило 2-го бомбардира МХЛ Сотишвили на 2 года

Форвард Даниил Сотишвили продолжит выступать за минское « ».

20-летний белорус заключил новое 2-летнее соглашение с клубом, контракт – двусторонний.

В прошлом сезоне Сотишвили провел 2 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу.

В OLIMPBET Чемпионате МХЛ в составе «Динамо-Шинник» в 51 игре нападающий набрал 65 (24+41) очков и стал вторым бомбардиром лиги по итогам регулярки. По итогам сезона он попал в символическую сборную МХЛ.

В чемпионате Беларуси Сотишвили сыграл 6 матчей плей-офф за жлобинский «Металлург», набрав 1 (1+0) балл.