«Аризона» близка к подписанию 3-летнего контракта с Маччелли. Форвард набрал 49 очков в 64 матчах сезона НХЛ

Теги Аризона НХЛ Матиас Маччелли Хоккей

«Аризона» и Матиас Маччелли ведут переговоры о новом контракте.

Сообщается, что «Койотис» близки к подписанию трехлетнего соглашения с 22-летним нападающим.

Матиас Маччелли находится в статусе ограниченно свободного агента.

Финский форвард набрал 49 (11+38) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В общей сложности в лиге нападающий отметился 55 (12+43) баллами в 87 играх.

1 комментарий

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nightingale46
хорошее катание и прекрасные руки. едва ли не единственный из "аризоны" кто может повозить шайбу в зоне соперника. мелковат правда, так что на пятак не вылезет.
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