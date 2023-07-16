«Аризона» близка к подписанию 3-летнего контракта с Маччелли. Форвард набрал 49 очков в 64 матчах сезона НХЛ
«Аризона» и Матиас Маччелли ведут переговоры о новом контракте.
Сообщается, что «Койотис» близки к подписанию трехлетнего соглашения с 22-летним нападающим.
Матиас Маччелли находится в статусе ограниченно свободного агента.
Финский форвард набрал 49 (11+38) очков в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
В общей сложности в лиге нападающий отметился 55 (12+43) баллами в 87 играх.
1 комментарий