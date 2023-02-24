Зарипов о завершении карьеры: «Хочу поблагодарить болельщиков «Ак Барса», всех любителей хоккея, которые верили, переживали за команду, за меня»

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Сергей Зиновьев Алексей Морозов Илья Воробьев Зинэтула Билялетдинов Сергей Мозякин КХЛ Станислав Галиев Ян Коварж Владимир Ткачев Хоккей

Данис Зарипов высказался после матча против «Металлурга» (3:6).

Эта игра стала для него последней в карьере.

«Приятно, что сегодня полные трибуны. Моя карьера прошла именно при таком заполненном дворце. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ак Барса», всех любителей хоккея, которые на протяжении всей моей карьеры верили, переживали за команду, за меня.

Спасибо партнерам по команде, с кем играл всю свою карьеру. Особенно Стасу Галиеву, с кем мы взяли один Кубок, Вове Ткачеву, Алексею Алексеевичу Морозову, который присутствует здесь, Сергею Зиновьеву, Сергею Валерьевичу Мозякину, который тоже прилетел сюда поддержать меня в этом матче. И, конечно же, Яну Коваржу, тренерам – Илье Петровиче [Воробьеву], Зинэтуле Хайдяровичу [Билялетдинову].

Самое главное – хочу поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживала в сложные и радостные минуты. Нашей команде – поменьше травм, и в плей-офф мы еще всем покажем, я буду рядом!» – сказал форвард «Ак Барса».

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5 комментариев

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Timur Gabidullin
Легенда !
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Old gamer
Спасибо за победы !
+2
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Кирилл Давыдов
Спасибо Данис! От всех хоккейных болельщиков!
+9
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Олег
Уходит эпоха! Удачи Заря!
+9
0
+9
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Эд..19
Пожалуй можно подвести итоги.
Первый матч - 27 февраля 1998 - Мечел-ДМ - 4:2.
Последний матч - 24 февраля 2023 - АБ-ММг - 3:6.

Мечел - 3 сезона, 95 матчей, 28 (15+13) очков.
Металлург Мг - 4 сезона, 301 матч, 301 (124+177) очко.
Ак Барс - 18 сезонов, 928 матчей, 648 (292+356) очков.

Итого - 25 сезонов, 1324 матча, 977 (431+546) очков.

Спасибо за хоккей, Данис ! Удачи далее на гражданке !
+22
0
+22
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