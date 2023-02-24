Зарипов о завершении карьеры: «Хочу поблагодарить болельщиков «Ак Барса», всех любителей хоккея, которые верили, переживали за команду, за меня»

высказался после матча против « » (3:6).

Эта игра стала для него последней в карьере.

«Приятно, что сегодня полные трибуны. Моя карьера прошла именно при таком заполненном дворце. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ак Барса», всех любителей хоккея, которые на протяжении всей моей карьеры верили, переживали за команду, за меня.

Спасибо партнерам по команде, с кем играл всю свою карьеру. Особенно Стасу , с кем мы взяли один Кубок, Вове Ткачеву, Алексею Алексеевичу Морозову, который присутствует здесь, Сергею Зиновьеву, Сергею Валерьевичу Мозякину, который тоже прилетел сюда поддержать меня в этом матче. И, конечно же, Яну Коваржу, тренерам – Илье Петровиче [Воробьеву], Зинэтуле Хайдяровичу [Билялетдинову].

Самое главное – хочу поблагодарить свою семью, которая всегда меня поддерживала в сложные и радостные минуты. Нашей команде – поменьше травм, и в плей-офф мы еще всем покажем, я буду рядом!» – сказал форвард « ».