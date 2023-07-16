Жанно и «Тампа» подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,665 млн долларов, избежав арбитража
Форвард Таннер Жанно продолжит выступать за «Тампу».
26-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил новое 2-летнее соглашение с «Лайтнинг» на 5,33 млн долларов (кэпхит – 2,665 млн).
Таким образом, стороны избежали арбитража, слушание было назначено на 24 июля.
По прошлому контракту Жанно получал 800 тысяч долларов за сезон.
В минувшем сезоне он набрал 18 (6+12) очков в 76 матчах чемпионата НХЛ в составе «Нэшвилла» и «Тампы», куда его обменяли в конце февраля. В 3 играх Кубка Стэнли нападающий не отметился результативными действиями.
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