Жанно и «Тампа» подписали 2-летний контракт с кэпхитом 2,665 млн долларов, избежав арбитража

Форвард Таннер Жанно продолжит выступать за « ».

26-летний канадец, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, заключил новое 2-летнее соглашение с «Лайтнинг» на 5,33 млн долларов (кэпхит – 2,665 млн).

Таким образом, стороны избежали арбитража, слушание было назначено на 24 июля.

По прошлому контракту Жанно получал 800 тысяч долларов за сезон.

В минувшем сезоне он набрал 18 (6+12) очков в 76 матчах чемпионата в составе «Нэшвилла» и «Тампы», куда его обменяли в конце февраля. В 3 играх Кубка Стэнли нападающий не отметился результативными действиями.