«Сент-Луис» подписал контракт с 10-м номером драфта Дворски. Форвард проведет сезон в Швеции

«Сент-Луис» подписал контракт с Далибором Дворски.

Соглашение начального уровня с 18-летним словацким нападающим рассчитано на три года.

Следующий сезон проведет в Швеции. Хоккеист ранее подписал договор с клубом «Оскарсхамн».

В прошлом сезоне игрок выступал в первом дивизионе шведского чемпионата, играя за АИК и набрав 14 (6+8) очков в 38 матчах.

« » выбрал форварда под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2023.