«Сент-Луис» подписал контракт с 10-м номером драфта Дворски. Форвард проведет сезон в Швеции
«Сент-Луис» подписал контракт с Далибором Дворски.
Соглашение начального уровня с 18-летним словацким нападающим рассчитано на три года.
Следующий сезон Далибор Дворски проведет в Швеции. Хоккеист ранее подписал договор с клубом «Оскарсхамн».
В прошлом сезоне игрок выступал в первом дивизионе шведского чемпионата, играя за АИК и набрав 14 (6+8) очков в 38 матчах.
«Сент-Луис» выбрал форварда под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2023.
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