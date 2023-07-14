«Сент-Луис» подписал контракт с 10-м номером драфта Дворски. Форвард проведет сезон в Швеции

Теги переходы Сент-Луис НХЛ драфт НХЛ чемпионат Швеции Далибор Дворски Хоккей

«Сент-Луис» подписал контракт с Далибором Дворски.

Соглашение начального уровня с 18-летним словацким нападающим рассчитано на три года.

Следующий сезон Далибор Дворски проведет в Швеции. Хоккеист ранее подписал договор с клубом «Оскарсхамн».

В прошлом сезоне игрок выступал в первом дивизионе шведского чемпионата, играя за АИК и набрав 14 (6+8) очков в 38 матчах.

«Сент-Луис» выбрал форварда под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2023.

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