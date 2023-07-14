Плющев о молодежи: «Сейчас в КХЛ столько академий, почему они не могут выдавать в год хотя бы по одной звездочке? В СССР была система»

Теги ЦСКА Спартак Владимир Плющев суперсерия Торпедо Усть-Каменогорск КХЛ Борис Александров Динамо чемпионат СССР Крылья Советов Хоккей

Владимир Плющев считает работу нынешних хоккейных академий недостаточно результативной.

– Владимир Анатольевич, чем вам запомнилась Суперсерия-1976?

– В Северной Америке всегда говорили, что на серию 1972 года русские собрали сборную буквально по крупицам, со всей страны, и как-то сопротивлялись. А уж на уровне клубов им с нами не равняться. Но 1976 год показал, что это не так. ЦСКА с «Крыльями Советов» уехали туда на гастроли и показывали шикарный хоккей.

Потом и московское «Динамо», и «Спартак» в следующие сезоны доказывали, что они ничуть не хуже. Тогда работала система. У того же «Спартака» была шикарная спортивная школа, у «Динамо» чуть хуже, потому что не было своего искусственного катка.

– Сейчас катки есть, но система пропала.

– Я прекрасно помню матчи армейцев в этом турне – с «Монреалем», «Бостоном»… Был фурор, когда приехал ЦСКА, где тогда блистал невысокий, не очень мощный, но техничный Борис Александров, который показывал уникальное владение коньками. Североамериканцы просто стояли с открытыми ртами.

А парень был из Усть-Каменогорска – так работала советская школа хоккея. Существовала система. А сейчас столько академий – едва ли не у каждого клуба КХЛ. Даже в Туле. Но почему они не могут выдавать в год хотя бы по одной звездочке? – сказал заслуженный тренер России. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Смирнов
Академиям еще и 10 лет нет , а некоторые работаю меньше 5 , или 12 летние звезды должны быть ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
как это система пропала?😆
сейчас Роман проснётся и система снова появится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий