Плющев о молодежи: «Сейчас в КХЛ столько академий, почему они не могут выдавать в год хотя бы по одной звездочке? В СССР была система»

Владимир Плющев считает работу нынешних хоккейных академий недостаточно результативной.

– Владимир Анатольевич, чем вам запомнилась Суперсерия-1976?

– В Северной Америке всегда говорили, что на серию 1972 года русские собрали сборную буквально по крупицам, со всей страны, и как-то сопротивлялись. А уж на уровне клубов им с нами не равняться. Но 1976 год показал, что это не так. ЦСКА с «Крыльями Советов» уехали туда на гастроли и показывали шикарный хоккей.

Потом и московское «Динамо», и « » в следующие сезоны доказывали, что они ничуть не хуже. Тогда работала система. У того же «Спартака» была шикарная спортивная школа, у « » чуть хуже, потому что не было своего искусственного катка.

– Сейчас катки есть, но система пропала.

– Я прекрасно помню матчи армейцев в этом турне – с «Монреалем», «Бостоном»… Был фурор, когда приехал , где тогда блистал невысокий, не очень мощный, но техничный Борис Александров, который показывал уникальное владение коньками. Североамериканцы просто стояли с открытыми ртами.

А парень был из – так работала советская школа хоккея. Существовала система. А сейчас столько академий – едва ли не у каждого клуба . Даже в Туле. Но почему они не могут выдавать в год хотя бы по одной звездочке? – сказал заслуженный тренер России.