Сергей Федотов: «Мичков не хотел попасть в «Вашингтон» от слова совсем – это полная пурга. Не было и желания оказаться в «Аризоне»
Сергей Федотов заявил, что Матвей Мичков не хотел быть выбранным «Вашингтоном» на драфте НХЛ.
Нападающего задрафтовала «Филадельфия».
«За два дня мне позвонил скаут «Анахайма» Константин Крылов. Самый легендарный наш скаут клубов НХЛ. У них была видео-конференция. «Анахайм» серьезно рассматривал Матвея Мичкова.
Все приходящие факторы, которые, естественно, были объективные – влияли где-то на рейтинг.
Но те переговоры, которые провел Максим Моливер (агент Матвея Мичкова в НХЛ) с «Филадельфией», и желание самого Матвея – все сошлось именно в этом клубе.
Город, регион, контракт, который со СКА, само желание игрока – все сошлось в точечку.
Да, не было желания оказаться в «Аризоне». Не было вообще. Я говорил автору этой идеи, что некий инсайд, что это специально было затеяно, что Матвей Мичков попал в «Вашингтон».
Не хотел Матвей Мичков попасть в «Вашингтон». От слова совсем. Это желание было обоюдным. Понимаю, что это красиво.
Я не стал опровергать, у меня нет телеграм-канала – что это полная пурга. Но это полная пурга.
Это работа такая журналисткая, когда человек сам придумал, сам выдал за некий инсайд и все такие – во!
Мне задавали вопрос, жалеет ли Матвей, что не попал в «Вашингтон»? Я улыбаюсь. Да не хотел он в «Вашингтон». От слова совсем.
«Аризона» и «Вашингтон» – это два клуба, которые точно... По разным причинам», – сказал представитель хоккеиста в России и бывший скаут сборной России Сергей Федотов.
Хрень от начала до конца