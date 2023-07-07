Сергей Федотов: «Мичков не хотел попасть в «Вашингтон» от слова совсем – это полная пурга. Не было и желания оказаться в «Аризоне»

Сергей Федотов заявил, что Матвей Мичков не хотел быть выбранным «Вашингтоном» на драфте НХЛ.

Нападающего задрафтовала « ».

«За два дня мне позвонил скаут « » Константин Крылов. Самый легендарный наш скаут клубов . У них была видео-конференция. «Анахайм» серьезно рассматривал .

Все приходящие факторы, которые, естественно, были объективные – влияли где-то на рейтинг.

Но те переговоры, которые провел Максим Моливер (агент Матвея Мичкова в НХЛ) с «Филадельфией», и желание самого Матвея – все сошлось именно в этом клубе.

Город, регион, контракт, который со СКА, само желание игрока – все сошлось в точечку.

Да, не было желания оказаться в «Аризоне». Не было вообще. Я говорил автору этой идеи, что некий инсайд, что это специально было затеяно, что Матвей Мичков попал в «Вашингтон».

Не хотел Матвей Мичков попасть в «Вашингтон». От слова совсем. Это желание было обоюдным. Понимаю, что это красиво.

Я не стал опровергать, у меня нет телеграм-канала – что это полная пурга. Но это полная пурга.

Это работа такая журналисткая, когда человек сам придумал, сам выдал за некий инсайд и все такие – во!

Мне задавали вопрос, жалеет ли Матвей, что не попал в «Вашингтон»? Я улыбаюсь. Да не хотел он в «Вашингтон». От слова совсем.

«Аризона» и « » – это два клуба, которые точно... По разным причинам», – сказал представитель хоккеиста в России и бывший скаут сборной России Сергей Федотов.