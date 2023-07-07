Сергей Федотов: «Мичков не хотел попасть в «Вашингтон» от слова совсем – это полная пурга. Не было и желания оказаться в «Аризоне»

Теги Филадельфия Вашингтон Анахайм Аризона НХЛ драфт НХЛ Сергей Федотов Матвей Мичков Хоккей

Сергей Федотов заявил, что Матвей Мичков не хотел быть выбранным «Вашингтоном» на драфте НХЛ.

Нападающего задрафтовала «Филадельфия».

«За два дня мне позвонил скаут «Анахайма» Константин Крылов. Самый легендарный наш скаут клубов НХЛ. У них была видео-конференция. «Анахайм» серьезно рассматривал Матвея Мичкова.

Все приходящие факторы, которые, естественно, были объективные – влияли где-то на рейтинг.

Но те переговоры, которые провел Максим Моливер (агент Матвея Мичкова в НХЛ) с «Филадельфией», и желание самого Матвея – все сошлось именно в этом клубе.

Город, регион, контракт, который со СКА, само желание игрока – все сошлось в точечку.

Да, не было желания оказаться в «Аризоне». Не было вообще. Я говорил автору этой идеи, что некий инсайд, что это специально было затеяно, что Матвей Мичков попал в «Вашингтон».

Не хотел Матвей Мичков попасть в «Вашингтон». От слова совсем. Это желание было обоюдным. Понимаю, что это красиво.

Я не стал опровергать, у меня нет телеграм-канала – что это полная пурга. Но это полная пурга.

Это работа такая журналисткая, когда человек сам придумал, сам выдал за некий инсайд и все такие – во!

Мне задавали вопрос, жалеет ли Матвей, что не попал в «Вашингтон»? Я улыбаюсь. Да не хотел он в «Вашингтон». От слова совсем.

«Аризона» и «Вашингтон» – это два клуба, которые точно... По разным причинам», – сказал представитель хоккеиста в России и бывший скаут сборной России Сергей Федотов.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Он пьяным что ли этот комментарий давал?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
e1ther - e1ther
да ладно,что за солидарность там такая,что филькам уступили все,вот это реально на пургу похоже)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Какой-то набор предложений. Типо Мичков сам решил, кто его может выбрать, а кто-нет. Раз не хотел в Аризону, пришлось его брать Филям.
Хрень от начала до конца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий