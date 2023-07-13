Люкселл подписал двухлетний контракт с «Филадельфией» на 1,57 млн долларов. Форвард набрал 45 очков в 53 матчах АХЛ

Теги Филадельфия НХЛ АХЛ Лихай Вэлли Олле Люкселл Хоккей

«Филадельфия» и Олле Люкселл продлили контракт.

23-летний нападающий подписал новое соглашение с клубом на два года и средней зарплатой 787,5 тысячи долларов.

Общая сумма сделки – 1,575 миллиона долларов. Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне Олле Люкселл провел восемь матчей за «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ и отметился одной результативной передачей.

В АХЛ за «Лихай Вэлли» форвард набрал 45 (14+31) очков в 53 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф – 4 (2+2) балла в 3 играх.

1 комментарий

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Galaktika
ну теперь летчики полетят
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