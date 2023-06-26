Гальченюк выйдет на рынок свободных агентов. «Нэшвилл» не предложит ему контракт после обмена с «Колорадо»

Алекс Гальченюк не продолжит карьеру в «Нэшвилле».

Напомним, что 29-летний нападающий перешел в «Предаторс» из «Колорадо» в результате обмена с участием форварда Райана Джохансена.

Появилась информация, что « » не предложит соглашение, поэтому хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне нападающий не отметился результативными действиями в 11 матчах регулярного чемпионата .

В АХЛ он хоккеист набрал 42 (16+26) балла в 42 матчах в составе «Колорадо Иглс».