Гальченюк выйдет на рынок свободных агентов. «Нэшвилл» не предложит ему контракт после обмена с «Колорадо»

Теги возможные переходы Нэшвилл Колорадо НХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

Алекс Гальченюк не продолжит карьеру в «Нэшвилле».

Напомним, что 29-летний нападающий перешел в «Предаторс» из «Колорадо» в результате обмена с участием форварда Райана Джохансена.

Появилась информация, что «Нэшвилл» не предложит Алексу Гальченюку соглашение, поэтому хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.

В прошедшем сезоне нападающий не отметился результативными действиями в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В АХЛ он хоккеист набрал 42 (16+26) балла в 42 матчах в составе «Колорадо Иглс».

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8 комментариев

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Сергей Никитин
Дальше Динамо Минск и получение белорусского гражданства?
+9
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разноцветный логотип
кхл
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Maxim Shumov
Круто Колорадо взяли Джоху. Абсолютно бесплатно получили центра 2-3 звена с зарплатой 4 млн
+4
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Венер Кучербаев
Саша, давай в Салават Юлаев!!!
+3
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RoyJones
В кхл может постараться реанимировать карьеру. В нхл уже никому не нужен. Динамо МСК, Омск, Уфа, мог бы усилить
0
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БабаИЗказахстана
в кхл надо бро!
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Pitts
Сюрприз!!!
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Павел павел
Ответ Венер Кучербаев
Саша, давай в Салават Юлаев!!!
Вы хотите минус одного игрока??
0
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