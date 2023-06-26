Гальченюк выйдет на рынок свободных агентов. «Нэшвилл» не предложит ему контракт после обмена с «Колорадо»
Алекс Гальченюк не продолжит карьеру в «Нэшвилле».
Напомним, что 29-летний нападающий перешел в «Предаторс» из «Колорадо» в результате обмена с участием форварда Райана Джохансена.
Появилась информация, что «Нэшвилл» не предложит Алексу Гальченюку соглашение, поэтому хоккеист выйдет на рынок свободных агентов.
В прошедшем сезоне нападающий не отметился результативными действиями в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В АХЛ он хоккеист набрал 42 (16+26) балла в 42 матчах в составе «Колорадо Иглс».
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