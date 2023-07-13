Делландреа продлил контракт с «Далласом» на год и 900 тысяч долларов. Форвард набрал 28 очков в прошлом сезоне

«Даллас» и Тай Делландреа подписали новый контракт.

22-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один год и 900 тысяч долларов.

По предыдущему соглашению кэпхит хоккеиста составлял 863,333 тысячи долларов.

В прошлом сезоне набрал 28 (9+19) очков при полезности «плюс 9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 3 (3+0) балла при полезности «минус 4» в 15 играх.

В общей сложности в НХЛ форвард отметился 33 (12+21) баллами в 109 матчах.

Делландреа выбран « » под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2018.