Делландреа продлил контракт с «Далласом» на год и 900 тысяч долларов. Форвард набрал 28 очков в прошлом сезоне
«Даллас» и Тай Делландреа подписали новый контракт.
22-летний нападающий продлил соглашение с клубом на один год и 900 тысяч долларов.
По предыдущему соглашению кэпхит хоккеиста составлял 863,333 тысячи долларов.
В прошлом сезоне Тай Делландреа набрал 28 (9+19) очков при полезности «плюс 9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 3 (3+0) балла при полезности «минус 4» в 15 играх.
В общей сложности в НХЛ форвард отметился 33 (12+21) баллами в 109 матчах.
Делландреа выбран «Далласом» под общим 13-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2018.
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