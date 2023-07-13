КХЛ хочет уравнять команды за счет регулирования зарплат и и сокращения числа игроков в фармах. Лига намерена стимулировать атакующий хоккей (СБК)

КХЛ намерена сделать чемпионат лучше с помощью изменений в потолке зарплат и правилах.

Об этом стало известно из стратегии КХЛ до 2026 года, оказавшейся в распоряжении СБК.

Лига выделяет три аспекта совершенствования спортивного продукта Фонбет Чемпионата КХЛ:

1. Содействие выравниванию уровня команд за счет регулирования зарплатных ведомостей. В сезоне-2022/23 действовало несколько категорий так называемых льгот, которые не шли в зачет потолка зарплат. К 2026 году количество таких льгот сократится. Под потолком будут учитываться командные премии и индивидуальные бонусы игроков.

2. Сокращение максимального числа отправленных игроков в фарм-клубы в командах с расширенной заявкой с 40 до 15 человек. Данная мера потенциально приведет к перераспределению части игроков между клубами и сокращению разницы в уровне команд.

3. Дальнейшее изменение правил игры для повышения зрелищности матчей. Основными направлениями совершенствования правил будут являться стимулирование атакующего хоккея, борьба с пассивными действиями игроков на площадке и сокращение числа пауз и задержек игры, ведущие к уменьшению общей длительности матчей.

КХЛ намерена сотрудничать с «лидерами мнений» и крупными компаниями для увеличения аудитории. Лига хочет создать имидж «лучшего семейного развлечения в городе»

КХЛ оценивает потенциальную аудиторию в 33 млн человек. Это указано в стратегии лиги