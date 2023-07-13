КХЛ хочет уравнять команды за счет регулирования зарплат и и сокращения числа игроков в фармах. Лига намерена стимулировать атакующий хоккей (СБК)

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Трактор Торпедо бизнес КХЛ Динамо правила деньги потолок зарплат Хоккей

КХЛ намерена сделать чемпионат лучше с помощью изменений в потолке зарплат и правилах.

Об этом стало известно из стратегии КХЛ до 2026 года, оказавшейся в распоряжении СБК.

Лига выделяет три аспекта совершенствования спортивного продукта Фонбет Чемпионата КХЛ:

1. Содействие выравниванию уровня команд за счет регулирования зарплатных ведомостей. В сезоне-2022/23 действовало несколько категорий так называемых льгот, которые не шли в зачет потолка зарплат. К 2026 году количество таких льгот сократится. Под потолком будут учитываться командные премии и индивидуальные бонусы игроков. 

2. Сокращение максимального числа отправленных игроков в фарм-клубы в командах с расширенной заявкой с 40 до 15 человек. Данная мера потенциально приведет к перераспределению части игроков между клубами и сокращению разницы в уровне команд.

3. Дальнейшее изменение правил игры для повышения зрелищности матчей. Основными направлениями совершенствования правил будут являться стимулирование атакующего хоккея, борьба с пассивными действиями игроков на площадке и сокращение числа пауз и задержек игры, ведущие к уменьшению общей длительности матчей.

КХЛ намерена сотрудничать с «лидерами мнений» и крупными компаниями для увеличения аудитории. Лига хочет создать имидж «лучшего семейного развлечения в городе»

КХЛ оценивает потенциальную аудиторию в 33 млн человек. Это указано в стратегии лиги

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9 комментариев

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GtSwan
Теоретически хорошие идеи, но как это будет работать на практике - вопрос.
+7
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+7
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sd4fmwrvz8
Мало что КХЛ хочет ска это не касается - Ротен
+2
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+2
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Юрий Байбурдин
А почему не сразу,сделайте тогда к 2030,
+1
0
+1
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kostyan89
Лига началась как раз с высокой конкуренции, где реально была куча сенсаций. Трактор, Лев финалисты, Динамо со средним составом брало кубок. А потом началось все для сборной и интрига полетела вниз.
ну введут правило про сокращение игроков в фармах. И? будет ска раздавать игроков по разным Сочам и пр., которые формально не фармы.
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ОлегИванов
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По пункту 1.
В НХЛ потолок зарплат ввели вовсе не для выравнивания команд.
Потолок был введён что-бы владельцы клубов не несли убытки в безостановочной конкуренции между собой за игроков. Это приводило к завышенным зарплатам, которые не покрывались доходами.
В КХЛ совсем другая проблема - у большинства клубов нет бюджетов на максимальный потолок.
И, кстати, введение потолка в НХЛ, привело к самой большой забастовке игроков, что даже целый сезон был полностью отменён.
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ОлегИванов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ kostyan89
Лига началась как раз с высокой конкуренции, где реально была куча сенсаций. Трактор, Лев финалисты, Динамо со средним составом брало кубок. А потом началось все для сборной и интрига полетела вниз. ну введут правило про сокращение игроков в фармах. И? будет ска раздавать игроков по разным Сочам и пр., которые формально не фармы.
Что все привязались к СКА?
В КХЛ ещё 22 команды.
Напиши тоже самое про Ак Барс или Металлург с Авангардом и т.д.
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