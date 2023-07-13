КХЛ хочет уравнять команды за счет регулирования зарплат и и сокращения числа игроков в фармах. Лига намерена стимулировать атакующий хоккей (СБК)
КХЛ намерена сделать чемпионат лучше с помощью изменений в потолке зарплат и правилах.
Об этом стало известно из стратегии КХЛ до 2026 года, оказавшейся в распоряжении СБК.
Лига выделяет три аспекта совершенствования спортивного продукта Фонбет Чемпионата КХЛ:
1. Содействие выравниванию уровня команд за счет регулирования зарплатных ведомостей. В сезоне-2022/23 действовало несколько категорий так называемых льгот, которые не шли в зачет потолка зарплат. К 2026 году количество таких льгот сократится. Под потолком будут учитываться командные премии и индивидуальные бонусы игроков.
2. Сокращение максимального числа отправленных игроков в фарм-клубы в командах с расширенной заявкой с 40 до 15 человек. Данная мера потенциально приведет к перераспределению части игроков между клубами и сокращению разницы в уровне команд.
3. Дальнейшее изменение правил игры для повышения зрелищности матчей. Основными направлениями совершенствования правил будут являться стимулирование атакующего хоккея, борьба с пассивными действиями игроков на площадке и сокращение числа пауз и задержек игры, ведущие к уменьшению общей длительности матчей.
КХЛ намерена сотрудничать с «лидерами мнений» и крупными компаниями для увеличения аудитории. Лига хочет создать имидж «лучшего семейного развлечения в городе»
КХЛ оценивает потенциальную аудиторию в 33 млн человек. Это указано в стратегии лиги
ну введут правило про сокращение игроков в фармах. И? будет ска раздавать игроков по разным Сочам и пр., которые формально не фармы.
В НХЛ потолок зарплат ввели вовсе не для выравнивания команд.
Потолок был введён что-бы владельцы клубов не несли убытки в безостановочной конкуренции между собой за игроков. Это приводило к завышенным зарплатам, которые не покрывались доходами.
В КХЛ совсем другая проблема - у большинства клубов нет бюджетов на максимальный потолок.
И, кстати, введение потолка в НХЛ, привело к самой большой забастовке игроков, что даже целый сезон был полностью отменён.
В КХЛ ещё 22 команды.
Напиши тоже самое про Ак Барс или Металлург с Авангардом и т.д.