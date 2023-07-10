Форвард «Магнитки» Канцеров: «Мичков – зверь, одаренный парень. Надеюсь, что мне дадут шанс в КХЛ – мало игрового времени было в прошлом сезоне»

Роман Канцеров назвал Матвея Мичкова одаренным игроком.

– Весной ты общался с Андреем Владимировичем Разиным, и он просил тебя правильней отнестись к свободному времени перед сборами. Внес ли ты в связи с этим какие-то изменения в свою программу самостоятельных тренировок?

– Да. Надеюсь, что мне дадут шанс в КХЛ. Это другая лига, здесь другая мощь и скорость. Нужно быть готовым, сделать упор на массу, крепкость тела и скорость.

В том году я проходил подготовку с молодежной командой, а сейчас занимаюсь с тренером по физической подготовке из «Металлурга». Программы, конечно, отличаются.

– Что чувствовал в том году, когда видел, что парни твоего возраста вроде Матвея Мичкова больше тебя играют в КХЛ?

– Я немного завидовал. Мичков – зверь, одаренный парень. Видел, как играют другие.

Но я не зацикливался на этом и продолжал работать. Понимал, что рано или поздно мне дадут шанс. В том году у меня было мало игрового времени. Думаю, что в этом будет побольше.

– За счет чего ты в следующем сезоне сможешь пофеерить в первой команде?

– Думаю, я стал взрослее. Посмотрел в том году, как играют мужики, и понял, чего мне не хватает.

Даже сейчас, во время тренировок, я вижу, какие скорости, а также сила бросков и передач у ребят из первой команды.

Все намного быстрее. Мне же пока не хватает мощи, – сказал нападающий системы «Металлурга» Роман Канцеров.