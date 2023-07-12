Свечников приступит к тренировкам на льду в пятницу. Форвард «Каролины» получил травму крестообразной связки в марте

Андрей Свечников близок к восстановлению после травмы.

Нападающий «Каролины» получил повреждение правой передней крестообразной связки в марте и пропустил остаток сезона НХЛ. Хоккеист перенес операцию на колене.

вернется к тренировкам на льду в ближайшую пятницу. Россиянин принимает участие в лагере развития «Каролины» и в последние дни занимался вне ледовой площадки.

Свечников набрал 55 (23+32) очков при полезности «плюс 6» в 64 матчах прошедшего чемпионата. Среднее игровое время форварда составило 18:03.

« » проведет первую игру в рамках нового сезона 11 октября.