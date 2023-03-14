ЛеБрюн о травме Свечникова: «Наиболее вероятный сценарий – операция с последующим завершением сезона»

Теги травмы Каролина НХЛ Пьер ЛеБрюн Андрей Свечников Хоккей

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников может досрочно завершить сезон НХЛ из-за травмы.

«Харрикейнс» сообщили, что российский нападающий выбыл на неопределенный срок в связи с повреждением колена.

«Свечников сегодня должен получить результаты второго мнения по поводу своей передней крестообразной связки. Посмотрим, к чему это приведет.

На данный момент наиболее вероятным сценарием является операция с последующим завершением сезона. Но важно узнать второе мнение. Посмотрим. Тяжелая новость», – написал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

22-летний форвард «Каролины» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4). 

Свечников набрал 55 (23+32) очков при полезности «плюс 6» в 64 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 18:03.

6 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Сергей Кильцов
Большая потеря для ураганов.
Да уж. Пулюярви не вывезет.
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J-12
главное здоровья
0
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Марсель Объелся
Ещё один год без кубка для Каролины(
+3
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ТимТалер
Без Андрея это совсем другой Ураган...
+4
0
+4
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adimsonekat
Обидно за Андрея и Каролине в плове сложнее будет.
+5
0
+5
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Сергей Кильцов
Большая потеря для ураганов.
+9
0
+9
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