ЛеБрюн о травме Свечникова: «Наиболее вероятный сценарий – операция с последующим завершением сезона»

Нападающий «Каролины» может досрочно завершить сезон из-за травмы.

«Харрикейнс» сообщили, что российский нападающий выбыл на неопределенный срок в связи с повреждением колена.

«Свечников сегодня должен получить результаты второго мнения по поводу своей передней крестообразной связки. Посмотрим, к чему это приведет.

На данный момент наиболее вероятным сценарием является операция с последующим завершением сезона. Но важно узнать второе мнение. Посмотрим. Тяжелая новость», – написал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

22-летний форвард «Каролины» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4).

Свечников набрал 55 (23+32) очков при полезности «плюс 6» в 64 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 18:03.