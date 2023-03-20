Александр Самонов: «Василевский – вратарь с другой планеты»

Теги Северсталь Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Рашит Давыдов НХЛ КХЛ Сергей Наумов Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Александр Самонов Чемпионат.com Хоккей

Александр Самонов назвал Андрея Василевского вратарем с другой планеты.

– В НХЛ за кем-то из голкиперов следите?

– Да, в основном за нашими ребятами – за Илюхой Сорокиным, за Шестерой наблюдаю. Отрадно видеть, что ребята растут, стараются, помогают своим клубам.

– Такое количество россиян-вратарей в НХЛ – результат системы или случайность?

– Эти ребята проходили через Сергея Ивановича Наумова и Рашита Давыдова. Я думаю, просто так туда не приедешь и не будешь все ловить. Может быть, только Андрей Василевский – вратарь с другой планеты.

Эти тренеры оставили большой след в карьере ребят. Понятно, что сейчас в НХЛ у них своя кухня, но, скажем так, скелет им заложили в России, – сказал вратарь «Северстали».

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2 комментария

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Антон Якимцев
Ответ Сергей Орлов
Вратари с другой планеты это Бродо и Руа.
Именно. Но я бы ещё и Третьяка добавил.
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Сергей Орлов
Вратари с другой планеты это Бродо и Руа.
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