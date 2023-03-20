Александр Самонов: «Василевский – вратарь с другой планеты»
Александр Самонов назвал Андрея Василевского вратарем с другой планеты.
– В НХЛ за кем-то из голкиперов следите?
– Да, в основном за нашими ребятами – за Илюхой Сорокиным, за Шестерой наблюдаю. Отрадно видеть, что ребята растут, стараются, помогают своим клубам.
– Такое количество россиян-вратарей в НХЛ – результат системы или случайность?
– Эти ребята проходили через Сергея Ивановича Наумова и Рашита Давыдова. Я думаю, просто так туда не приедешь и не будешь все ловить. Может быть, только Андрей Василевский – вратарь с другой планеты.
Эти тренеры оставили большой след в карьере ребят. Понятно, что сейчас в НХЛ у них своя кухня, но, скажем так, скелет им заложили в России, – сказал вратарь «Северстали».
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