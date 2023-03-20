Александр Самонов: «Василевский – вратарь с другой планеты»

назвал Андрея Василевского вратарем с другой планеты.

– В НХЛ за кем-то из голкиперов следите?

– Да, в основном за нашими ребятами – за Илюхой Сорокиным, за наблюдаю. Отрадно видеть, что ребята растут, стараются, помогают своим клубам.

– Такое количество россиян-вратарей в НХЛ – результат системы или случайность?

– Эти ребята проходили через Сергея Ивановича Наумова и . Я думаю, просто так туда не приедешь и не будешь все ловить. Может быть, только – вратарь с другой планеты.

Эти тренеры оставили большой след в карьере ребят. Понятно, что сейчас в у них своя кухня, но, скажем так, скелет им заложили в России, – сказал вратарь «Северстали».