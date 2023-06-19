«Амур» выменял Ляхова у «Ак Барса» на денежную компенсацию. Защитник набрал 8 очков в 40 матчах сезона ВХЛ
«Амур» и «Ак Барс» совершили обмен.
Состав дальневосточного клуба пополнил 24-летний защитник Александр Ляхов. Команда из Татарстана получила денежную компенсацию.
В прошедшем сезоне Ляхов выступал за «Нефтяник» в ВХЛ.
Хоккеист набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 2» в 40 матчах регулярного чемпионата и среднем игровом времени 14:25.
В общей сложности в ВХЛ Ляхов сыграл 180 игр и отметился 19 (6+13) баллами за результативность.
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