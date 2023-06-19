«Амур» выменял Ляхова у «Ак Барса» на денежную компенсацию. Защитник набрал 8 очков в 40 матчах сезона ВХЛ

Теги Ак Барс Амур переходы КХЛ ВХЛ Александр Ляхов Хоккей

«Амур» и «Ак Барс» совершили обмен.

Состав дальневосточного клуба пополнил 24-летний защитник Александр Ляхов. Команда из Татарстана получила денежную компенсацию.

В прошедшем сезоне Ляхов выступал за «Нефтяник» в ВХЛ.

Хоккеист набрал 8 (4+4) очков при полезности «плюс 2» в 40 матчах регулярного чемпионата и среднем игровом времени 14:25.

В общей сложности в ВХЛ Ляхов сыграл 180 игр и отметился 19 (6+13) баллами за результативность.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Был частью компенсации в обмене Бурмистрова в Уфу, если память не изменяет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий