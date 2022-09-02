Сын Квартальнова Александр подписал контракт с «Адмиралом». Форвард в 3-й раз за год сменил клуб

Сын Квартальнова Александр подписал контракт с «Адмиралом» на год.
Соглашение с клубом из Владивостока рассчитано на год и является двусторонним.
20-летний нападающий в третий раз в этом году сменил клуб.
В минувшем сезоне он выступал в системе «Ак Барса» и провел 8 матчей за основу казанского клуба. Также в активе форварда 19 (8+11) баллов в 42 играх за «Ирбис».
В мае подписал контракт со «Спартаком», в августе стороны расторгли его по обоюдному согласию. После этого Квартальнов проходил просмотр в «Куньлуне».
Александр Квартальнов – сын бывшего главного тренера ЦСКА и «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.