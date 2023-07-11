Даниил Апальков: «Какая бы команда меня не подписала – она не пожалеет. Лидерские, бойцовские качества и готовность помочь молодежи – при мне»

Даниил Апальков заявил о желании вернуться в хоккей.

Нападающий, пропустивший прошлый хоккейный сезон, заявил об игровой зависимости.

– Как вам помогли?

– Я обратился за профессиональной помощью в реабилитационный центр.

Если очень хотеть, то свою жизнь можно изменить, помочь себе вернуться. Пройди курс, узнай, как другие люди справлялись с такой же проблемой, как они живут.

На протяжении года я наблюдаю, что мое эмоциональное и физическое состояние очень классное. Светлая голова, просыпаешься с чистыми мыслями.

Прогулялся, приходишь на тренировку – все хорошо. Есть проблемы, которые требуют решения. И я постепенно это делаю. Читаю умные книги.

Как говорил Стив Джобс: «Каждая минута в жизни – это шанс все изменить». Сейчас я тренируюсь и планирую вернуться в хоккей, подписать контракт.

– Сейчас вы на сборах. Катаетесь в компании игроков топовых команд КХЛ. Тяжело восстанавливать форму?

– Я не стоял на льду 8 месяцев. Вернувшись домой в Магнитогорск, я взял форму и пошел на каток.

Бывало, что выходишь после двух месяцев отпуска, и немного коньки не слушаются, руки отвыкли… Но все идет от головы: сейчас я вышел – и словно не было перерыва. Покатил.

Сейчас на сборах в Москве катаюсь с отличными ребятами, которые постоянно в обойме, и не скажу, что сильно выпадаю.

Конечно, у меня пока еще не суперидеальная форма, но ощущаю себя хорошо и на льду, и в зале. С нагрузками справляюсь.

Я готов. Какая бы команда меня не подписала, думаю, что она не пожалеет.

Все мои лидерские, бойцовские качества и готовность помочь молодежи в команде – при мне.

Опыта также хватает, ведь я работал в клубах под руководством известных тренеров как в КХЛ, так и в сборных России, – сказал Даниил Апальков.