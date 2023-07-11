Апальков заявил об игровой зависимости: «В онлайн-казино проиграл все, залез в долги. Такие суммы улетали – с ума сойти. Я обманывал самых близких мне людей»
Даниил Апальков рассказал об игровой зависимости.
Нападающий пропустил прошедший хоккейный сезон. В КХЛ хоккеист провел 447 матчей за «Локомотив», «Динамо» и «Сочи».
– В какой момент в вашей карьеры все пошло совсем не по плану?
– Наверное, когда я перешел из «Локомотива» в «Динамо». Получил травму. Не скажу, что именно из-за этого начались все проблемы, но, возможно, это был толчок.
Потом после подписания контракта с «Сочи» заболел коронавирусом, провел две недели на карантине. В любом случае не бывает, что все резко становится плохо. Все копится постепенно.
Твои поступки, действия собираются в один большой пузырь, который рано или поздно лопнет. И он лопнул. Тяжело было. Сам ты не можешь с этим справиться. Нужна профессиональная помощь.
– Чтобы справиться с чем?
– Я вернулся из реабилитационного центра. Все думают, что я полтора года пропил. Но на самом деле у меня была проблема с игровой зависимостью. Я справился и хочу поделиться этим опытом.
– Когда вы начали играть в казино?
– Я попробовал играть в казино еще с времен, когда в России они были разрешены. Это был азарт, доставляло удовольствие.
Не скажу, что все спускал тогда, но мне нравилось играть. Год за годом, когда было время в поездках, я посещал эти заведения.
– И не могли остановиться?
– Есть люди, которые могут пару раз сыграть ради развлечения, а есть те, у кого образуется зависимость. Оказалось, что я принадлежу ко второму типу.
Когда перед «Сочи» лег на карантин, то подумал – попробую зайти в онлайн-казино. В итоге там я проиграл все, что у меня было. Залез в долги. Голова была словно в тумане, там суммы улетали такие, что с ума сойти. А я даже не осознавал.
Я совершал несвойственные мне поступки – обманывал, лгал. Я не решал проблемы, я их откладывал. Думал, что все всегда будет хорошо.
Я же в хоккее, контракт есть и дальше будет. Но все начало рушиться. И это закономерно. Когда ты не решаешь проблемы и твоей единственной ценностью в жизни стала возможность поиграть, то все будет разрушено. Ценность семьи, дружбы, любимого дела теряется.
Сколько сил я вложил в построение карьеры в спорте, и все улетучилось. Я обманывал самых близких мне людей. Мне до сих пор не по себе от тех поступков.
Сейчас я потихоньку восстанавливаю ущерб. Хочу поделиться своим опытом с ребятами, которые думают, что могут зайти поиграть пару раз. Не надо этого делать.
Есть масса других интересных занятий, есть любимый вид спорта. Очень быстро ты станешь никому ненужным.
С любыми регалиями, достижениями, если ты поставил свои непонятные «хочухи» на первый план, то ты станешь ненужным, – сказал Даниил Апальков.
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