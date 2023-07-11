Апальков заявил об игровой зависимости: «В онлайн-казино проиграл все, залез в долги. Такие суммы улетали – с ума сойти. Я обманывал самых близких мне людей»

Теги Локомотив КХЛ Динамо Даниил Апальков Сочи Хоккей

Даниил Апальков рассказал об игровой зависимости.

Нападающий пропустил прошедший хоккейный сезон. В КХЛ хоккеист провел 447 матчей за «Локомотив», «Динамо» и «Сочи».

– В какой момент в вашей карьеры все пошло совсем не по плану?

– Наверное, когда я перешел из «Локомотива» в «Динамо». Получил травму. Не скажу, что именно из-за этого начались все проблемы, но, возможно, это был толчок.

Потом после подписания контракта с «Сочи» заболел коронавирусом, провел две недели на карантине. В любом случае не бывает, что все резко становится плохо. Все копится постепенно.

Твои поступки, действия собираются в один большой пузырь, который рано или поздно лопнет. И он лопнул. Тяжело было. Сам ты не можешь с этим справиться. Нужна профессиональная помощь.

– Чтобы справиться с чем?

– Я вернулся из реабилитационного центра. Все думают, что я полтора года пропил. Но на самом деле у меня была проблема с игровой зависимостью. Я справился и хочу поделиться этим опытом.

– Когда вы начали играть в казино?

– Я попробовал играть в казино еще с времен, когда в России они были разрешены. Это был азарт, доставляло удовольствие.

Не скажу, что все спускал тогда, но мне нравилось играть. Год за годом, когда было время в поездках, я посещал эти заведения.

– И не могли остановиться?

– Есть люди, которые могут пару раз сыграть ради развлечения, а есть те, у кого образуется зависимость. Оказалось, что я принадлежу ко второму типу.

Когда перед «Сочи» лег на карантин, то подумал – попробую зайти в онлайн-казино. В итоге там я проиграл все, что у меня было. Залез в долги. Голова была словно в тумане, там суммы улетали такие, что с ума сойти. А я даже не осознавал.

Я совершал несвойственные мне поступки – обманывал, лгал. Я не решал проблемы, я их откладывал. Думал, что все всегда будет хорошо.

Я же в хоккее, контракт есть и дальше будет. Но все начало рушиться. И это закономерно. Когда ты не решаешь проблемы и твоей единственной ценностью в жизни стала возможность поиграть, то все будет разрушено. Ценность семьи, дружбы, любимого дела теряется.

Сколько сил я вложил в построение карьеры в спорте, и все улетучилось. Я обманывал самых близких мне людей. Мне до сих пор не по себе от тех поступков.

Сейчас я потихоньку восстанавливаю ущерб. Хочу поделиться своим опытом с ребятами, которые думают, что могут зайти поиграть пару раз. Не надо этого делать.

Есть масса других интересных занятий, есть любимый вид спорта. Очень быстро ты станешь никому ненужным.

С любыми регалиями, достижениями, если ты поставил свои непонятные «хочухи» на первый план, то ты станешь ненужным, – сказал Даниил Апальков.

10 комментариев

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dimkamelok
Чтобы дочитать эту вырезку из интервью до конца и написать комментарий нужно посмотреть 8 рекламных вставок букмекерских контор. Страшное дело
+21
-4
+17
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svft
"короче... есть один сайт. сам там играю, сначала не верил, но решил попробовать. оказалось - верняк!" - добавил Даниил.
+11
-4
+7
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justbored
Ответ Витюша Н.
Да бухарик обычный, какая игровая зависимость?)
алкогольная зависимость тоже зависимость.
+4
-1
+3
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teto
Не то что бы становишься никому не нужным, просто тебя начинают бояться, потому что быть другом, или хотя бы знакомым игромана означает что в один момент он и у тебя попросит денег "на лечение матери", или что-то подобное. Поэтому все и разбегаются.
+3
-2
+1
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MIHAS
Мизулина, аууууу
+1
0
+1
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justbored
Это не самая смертельная из аддикций. Но "получил травму, переболел коронавирусом, вернулся из реабилитационного центра" косвенно говорит о том, что человек свой урок не выучил.
+1
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0
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justbored
Ответ teto
Не то что бы становишься никому не нужным, просто тебя начинают бояться, потому что быть другом, или хотя бы знакомым игромана означает что в один момент он и у тебя попросит денег "на лечение матери", или что-то подобное. Поэтому все и разбегаются.
есть вариант отказать.
0
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