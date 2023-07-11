Вайсфельд о СКА: «Набрали индивидуально сильных игроков, но не припомню, чтобы команда с листа собиралась и выигрывала»

Теги СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Юхан Маттссон Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился размышлениями о составе СКА.

– СКА снова устроили перезагрузку, своих лидеров обменяли на экс-лидеров «Авангарда». Однако сам главный тренер питерцев говорил, что сила ЦСКА в том, что пять лет выстраивали систему. Вы можете понять логику?

– Почему вы решили, что главный тренер СКА хочет полностью повторить опыт ЦСКА? Я так понимаю, он говорил, что СКА идет к тому, чтобы тоже быть сильной командой.

Они, безусловно, набрали индивидуально сильных игроков. Но я не припомню случая, чтобы вот так команда с листа собиралась и выигрывала.

Тут вопрос в чем? Они предприняли масштабное изменение состава. Значит, их не устраивали те игроки, которые у них были.

Как скоро эти игроки дадут результат – это, конечно, вопрос. Не исключено, что сразу. Но, как правило, это все равно требует времени, чтобы сыграться и так далее.

Опять же для результата надо, чтобы эти все попадания были в точку. Но так бывает редко – какие-то трансферы обычно удачные, какие-то – нет.

– Маттссон – это усиление для СКА? Учитывая, что будет занимать легионерское место?

– Я думаю, что для СКА – это не проблема, им и не нужны особо легионеры, и так состав сильный. Что касается усиления, я вижу, что это очень опытный вратарь.

Откровенно говоря, я и Рейдеборна очень скептически оценивал – он действительно слабо отыграл чемпионат, если называть вещи своими именами.

Но в плей-офф он стал подвиги какие-то совершать. Если Маттссон будет играть так же, значит, они все правильно сделали.

Как я это вижу, СКА нужен был опытный вратарь. Все-таки у Николаева еще недостаточно опыта, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

10 комментариев

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snipe
Через год все то же самое будет
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Кеша
СКА -это анекдот , а не команда . И к армии уже давно не имеет никакого отношения , СКА это просто теперь бренд . Поэтому никакие не армейцы. Реплика , которая хочет стать легендарным клубом . Не будет такого никогда . Роман Борисович ?.. Какой тренер …- Никишин сказал . Ничего нового или удивительного нет- такое повторяется каждый год . Ну и пусть повторяется. Пусть чемпионское окно открывается каждый год . Бггг. Как сказал Игорь Вячеславич Есмантович -«а мы будем в форточку выносить» СКА каждый год .
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Владимир
А причём тут это???
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Владимир
Я и раньше писал, что ЦСКА берёт Кубок не звёздами, а сыгранностью.. Они не меняют всю команду , а усиливаются точечно.. Что не скажешь о данном клубе под именем ска... Пока они будут так выстраивать систему, кубок им в ближайшее время не светит...
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Хесус НаваС
Ответ ОлегИванов
СКА поменял стратегию. Если в прошлом сезоне были набраны игроки что-бы сразу выиграть Кубок, то после того, как это не получилось, решили строить команду на будущее. С этой целью набрали довольно молодых и перспктивных, типа Грицюка и избавились от дорогих и возрастных, Яшкин, Жафяров и Гусев. Так что в следующем сезоне такого массового набора и исхода уже не будет.
ске позорная команда привыкай
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marshal .masha
Ответ ОлегИванов
СКА поменял стратегию. Если в прошлом сезоне были набраны игроки что-бы сразу выиграть Кубок, то после того, как это не получилось, решили строить команду на будущее. С этой целью набрали довольно молодых и перспктивных, типа Грицюка и избавились от дорогих и возрастных, Яшкин, Жафяров и Гусев. Так что в следующем сезоне такого массового набора и исхода уже не будет.
Яшкин с Жафяровым по всей своей карьере были мертвые в плей-офф и никогда ничего не выиграли и даже близко не были. Ротенберг видать подумал, что в ска непременно будет иначе, но глубоко ошибся, ещё и контракты им дал мама не горюй. Вполне логично расстаться с игроками, которые в принципиальной серии набирают 0+0 и тем более с игроком , у которого к 30 годам 2 шайбы в плей-офф. Самое логичное и ожидаемое решение Ротенберга в это межсезонье
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ОлегИванов
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Ответ marshal .masha
Яшкин с Жафяровым по всей своей карьере были мертвые в плей-офф и никогда ничего не выиграли и даже близко не были. Ротенберг видать подумал, что в ска непременно будет иначе, но глубоко ошибся, ещё и контракты им дал мама не горюй. Вполне логично расстаться с игроками, которые в принципиальной серии набирают 0+0 и тем более с игроком , у которого к 30 годам 2 шайбы в плей-офф. Самое логичное и ожидаемое решение Ротенберга в это межсезонье
Тогда почему их взял Зинэтула Билялетдинов в Ак Барс?
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