Вайсфельд о СКА: «Набрали индивидуально сильных игроков, но не припомню, чтобы команда с листа собиралась и выигрывала»

Леонид Вайсфельд поделился размышлениями о составе СКА.

– СКА снова устроили перезагрузку, своих лидеров обменяли на экс-лидеров «Авангарда». Однако сам главный тренер питерцев говорил, что сила ЦСКА в том, что пять лет выстраивали систему. Вы можете понять логику?

– Почему вы решили, что главный тренер СКА хочет полностью повторить опыт ЦСКА? Я так понимаю, он говорил, что СКА идет к тому, чтобы тоже быть сильной командой.

Они, безусловно, набрали индивидуально сильных игроков. Но я не припомню случая, чтобы вот так команда с листа собиралась и выигрывала.

Тут вопрос в чем? Они предприняли масштабное изменение состава. Значит, их не устраивали те игроки, которые у них были.

Как скоро эти игроки дадут результат – это, конечно, вопрос. Не исключено, что сразу. Но, как правило, это все равно требует времени, чтобы сыграться и так далее.

Опять же для результата надо, чтобы эти все попадания были в точку. Но так бывает редко – какие-то трансферы обычно удачные, какие-то – нет.

– Маттссон – это усиление для СКА? Учитывая, что будет занимать легионерское место?

– Я думаю, что для СКА – это не проблема, им и не нужны особо легионеры, и так состав сильный. Что касается усиления, я вижу, что это очень опытный вратарь.

Откровенно говоря, я и Рейдеборна очень скептически оценивал – он действительно слабо отыграл чемпионат, если называть вещи своими именами.

Но в плей-офф он стал подвиги какие-то совершать. Если Маттссон будет играть так же, значит, они все правильно сделали.

Как я это вижу, СКА нужен был опытный вратарь. Все-таки у Николаева еще недостаточно опыта, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.