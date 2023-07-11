Ньюхук подписал 4-летний контракт с «Монреалем» с зарплатой 2,9 млн долларов в год

Теги Монреаль Колорадо НХЛ Алекс Ньюхук Хоккей

«Монреаль» подписал контракт с Алексом Ньюхуком на 11,6 миллиона долларов.

22-летний нападающий договорился о четырехлетнем соглашении с канадским клубом.

Среднегодовая зарплата Алекса Ньюхука составит 2,9 миллиона долларов.

По предыдущему контракту новичка кэпхит игрока составлял 908,333 тысячи долларов.

Напомним, что «Монреаль» выменял права на хоккеиста у «Колорадо» в конце июня, отдав взамен два выбора на драфте-2023 (31-й и 37-й выборы) и защитника Джанни Фэйрбразера.

В прошлом сезоне Ньюхук набрал 30 (14+16) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге – 66 (27+39) баллов в 159 играх.

5 комментариев

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утиный пляжик
Хороший контракт, 4 года нормально и по цене приемлемый. Было бы здорово, если бы Ньюхук выстрелил в Монреале.
+6
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+6
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Oleg Kyakh-Ogly
ну вроде не плохо, с одно стороны выдал годный сезон, с др стороны в приличной команде игрок ботом по большому счету. ладно хоть за вменяемые деньги
+5
0
+5
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утиный пляжик
Ответ Oleg Kyakh-Ogly
ну бум надеяться, что выстрелит, что нам остается... а хочется вспоеска, а мы как обычно средние
Надо скидывать куда то или выкупать контракты Армии, Хоффмана, обменять бы Дворака, да работы много.. этот год Монреаль тоже будет прозябать..
+4
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+4
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Oleg Kyakh-Ogly
Ответ утиный пляжик
Хороший контракт, 4 года нормально и по цене приемлемый. Было бы здорово, если бы Ньюхук выстрелил в Монреале.
ну бум надеяться, что выстрелит, что нам остается... а хочется вспоеска, а мы как обычно средние
+3
0
+3
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гермес 1989
Деньги неплохие для клуба, срок нормальный, если что можно будет обменять. Все в плюсе)
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