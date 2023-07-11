Ньюхук подписал 4-летний контракт с «Монреалем» с зарплатой 2,9 млн долларов в год

«Монреаль» подписал контракт с Алексом Ньюхуком на 11,6 миллиона долларов.

22-летний нападающий договорился о четырехлетнем соглашении с канадским клубом.

Среднегодовая зарплата составит 2,9 миллиона долларов.

По предыдущему контракту новичка кэпхит игрока составлял 908,333 тысячи долларов.

Напомним, что « » выменял права на хоккеиста у « » в конце июня, отдав взамен два выбора на драфте-2023 (31-й и 37-й выборы) и защитника Джанни Фэйрбразера.

В прошлом сезоне Ньюхук набрал 30 (14+16) очков в 82 матчах регулярного чемпионата . Всего в лиге – 66 (27+39) баллов в 159 играх.