Ньюхук подписал 4-летний контракт с «Монреалем» с зарплатой 2,9 млн долларов в год
«Монреаль» подписал контракт с Алексом Ньюхуком на 11,6 миллиона долларов.
22-летний нападающий договорился о четырехлетнем соглашении с канадским клубом.
Среднегодовая зарплата Алекса Ньюхука составит 2,9 миллиона долларов.
По предыдущему контракту новичка кэпхит игрока составлял 908,333 тысячи долларов.
Напомним, что «Монреаль» выменял права на хоккеиста у «Колорадо» в конце июня, отдав взамен два выбора на драфте-2023 (31-й и 37-й выборы) и защитника Джанни Фэйрбразера.
В прошлом сезоне Ньюхук набрал 30 (14+16) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге – 66 (27+39) баллов в 159 играх.
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