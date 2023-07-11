«Норильск» о селекции: «В клубе уже 20 игроков. Есть три хоккеиста из Норильска, еще три на просмотре»
За «Норильск» в ВХЛ будут выступать как минимум 3 местных игрока.
В клубе рассказали о процессе подбора состава на следующий сезон.
«На данный момент в клубе уже 20 хоккеистов. Еще 10 выберут на основе просмотровых контрактов.
Селекция ведется из разных клубов и лиг: здесь и ВХЛ, и белорусская экстралига, и казахстанская Pro hokei ligasy.
Есть и воспитанники Норильска. Всего в клубе уже три хоккеиста из Норильска, а еще три на просмотре», – рассказал представитель клуба.
Главным тренером «Норильска» стал Айдар Мусакаев, который ранее на протяжении 16,5 лет возглавлял клуб «Челны».
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