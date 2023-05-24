Новичок ВХЛ «Норильск» представил логотип в виде «брутального и сурового» белого медведя.

На днях стало известно, что клуб из Норильска выступит в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» в следующем сезоне.

«Им стал по-спортивному агрессивный белый медведь, в основе которого «зашифрована» буква Н, отсылающая к первой букве названия северного города и главного спонсора клуба «Норникеля».

Еще один немаловажный отличительный знак Заполярья – Полярная Звезда. Именно она красуется в верхней части логотипа.

В общей картине лого клуба представляет собой брутального, сурового белого медведя, передающего традиции и символы родного города», – говорится в релизе клуба.

Изображение: пресс-служба «Норильска».