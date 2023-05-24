Новичок ВХЛ «Норильск» представил логотип в виде «брутального и сурового» белого медведя

Теги ВХЛ игровая форма арт стиль Хоккей

Новичок ВХЛ «Норильск» представил логотип в виде «брутального и сурового» белого медведя.

На днях стало известно, что клуб из Норильска выступит в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» в следующем сезоне. 

«Им стал по-спортивному агрессивный белый медведь, в основе которого «зашифрована» буква Н, отсылающая к первой букве названия северного города и главного спонсора клуба «Норникеля».

Еще один немаловажный отличительный знак Заполярья – Полярная Звезда. Именно она красуется в верхней части логотипа.

В общей картине лого клуба представляет собой брутального, сурового белого медведя, передающего традиции и символы родного города», – говорится в релизе клуба. 

Изображение: пресс-служба «Норильска». 

19 комментариев

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Руслан Х
Больше похоже на имперского штурмовика из звёздных войн.🤔
+10
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Stanc_P
Совершенно не понравился логотип. У Молота Пермь тоже новый лого чем то похож, и так же плох
+8
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sergey para
В чемпионате беларуси все такие лого,одна контора на всех походу
+4
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Александр Склянов
Ну ладно лого отстой,но почему они не взяли своё класическое название Заполярник ?
+4
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+4
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Strannix
Ответ Алексей Иванов
У каждого второго медведь
Ну для Норильска выбор невелик, либо медведь, либо писец)
+3
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Рамис Зарипов
Безвкусица !!!
+2
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Заборостроитель
Норильск Уайт Найтс
+2
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Strannix
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
Полныы?
В основном белый) у меня племянник в Норильске живёт, часто скидывает видео, к ним в город медведи, песцы, куропатки заходят.
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цэсемьэр
медведя я тут совсем не увидел, ерунда какая-то
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Sledim
медведь-циклоп )
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gukmamop
медведя не видно совсем, а так модно
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Борух73
лого скорее гориллу напоминает. совсем не понравился. да, и историческое название "Заполярник", странно, что не использовали.
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Алексей Иванов
У каждого второго медведь
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Strannix
Ну для Норильска выбор невелик, либо медведь, либо писец)
Полныы?
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ sergey para
В чемпионате беларуси все такие лого,одна контора на всех походу
так она и у наших треть переделала.
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Алексей Синяков
Как-то тригерит, когда команды называют тупо названием города. Неужели не смогли ничего придумать
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Алексей Синяков
Нефтехимик/Молот/Металлург Жлобин
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Vadim Ahmetshin
Я перевернул экран и увидел черта в ракете 🤔
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Ованес Оганян
За логотипами к Лебедеву
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