Гендиректор «Норильска» о дебюте в ВХЛ: «Все домашние игры мы проведем в Норильске. В 2026 году будет построена новая арена на 2500 мест»
Гендиректор «Норильска» заявил, что клуб проведет все домашние матчи в сезоне в Норильске.
В сезоне-2023/24 команда дебютирует в ВХЛ. «Норильск» станет самым северным профессиональным хоккейным клубом в мире.
– В апреле бизнесмен Владимир Потанин сделал заявление, что в Норильске впервые в истории создается профессиональный хоккейный клуб. Прошло только три месяца, а ХК «Норильск» уже принят в ВХЛ, набрал состав и готовится к сезону. Вы работаете в авральном режиме?
– Решение о создании команды родилось не в апреле, а гораздо раньше. Как минимум в прошлом году, когда об этом начали говорить. А в этом году на звездном гала‑матче Владимир Олегович объявил, что если в Норильске все так хорошо с хоккеем, то пора создавать профессиональный клуб.
Но работа велась уже давно, а не три месяца. У нас нет аврала. Команда создана, проходит сборы, а в сентябре мы дебютируем в ВХЛ на домашней арене – во дворце спорта «Арктика», который модернизируется и полностью соответствует регламенту ВХЛ.
– Говорили, что «Норильск» будет играть в основном в Подмосковье, потому что на Таймыре тяжелый климат, бывает нелетная погода. Так ли это?
– Что значит, в Подмосковье? Давайте не будем комментировать слухи. Ответственно заявляю, что все домашние игры мы проведем в Норильске. Команда создавалась для норильчан, минимум три года мы будем выступать в ДС «Арктика».
– А потом?
– В нашем городе будет построена новая арена на 2500 мест с двумя коробками. Плановая дата ввода в эксплуатацию – 2026 год, – сказал Евгений Никитин.
30 января 2014 года в Норильске был зафиксирован температурный рекорд – 64 градуса мороза.
Население города составляет 175 тысяч человек.
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