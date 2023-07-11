Гендиректор «Норильска» об Анисине: «Яркая личность для всего хоккейного сообщества. Еще 8 лет назад он блистал в КХЛ»

Теги Михаил Анисин КХЛ Металлург Жлобин ВХЛ Динамо Матч ТВ ХК Норильск Хоккей

Гендиректор «Норильска» высказался о приглашении Михаила Анисина на просмотр.

– На просмотровый контракт в «Норильск» приехал Михаил Анисин, с которым московское «Динамо» в 2012 году завоевало Кубок Гагарина. Причем он забросил 14 шайб в 21 кубковом матче того плей‑офф.

– Миша, безусловно - запоминающаяся и яркая личность для всего хоккейного сообщества. Еще восемь лет назад он блистал в КХЛ, а в прошлом году провел вполне неплохой сезон в Жлобине, выступая за белорусский «Металлург».

– Может, на основной контракт его возьмете? Увезите парня в Норильск.

– Все будет зависеть от него самого - от его желания и стремления. Будем смотреть, как Анисин себя покажет. На сборы он приехал, тренируется вместе со всеми. Еще рано делать какие‑то выводы, – сказал Евгений Никитин.

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