Гендиректор «Норильска» об Анисине: «Яркая личность для всего хоккейного сообщества. Еще 8 лет назад он блистал в КХЛ»
Гендиректор «Норильска» высказался о приглашении Михаила Анисина на просмотр.
– На просмотровый контракт в «Норильск» приехал Михаил Анисин, с которым московское «Динамо» в 2012 году завоевало Кубок Гагарина. Причем он забросил 14 шайб в 21 кубковом матче того плей‑офф.
– Миша, безусловно - запоминающаяся и яркая личность для всего хоккейного сообщества. Еще восемь лет назад он блистал в КХЛ, а в прошлом году провел вполне неплохой сезон в Жлобине, выступая за белорусский «Металлург».
– Может, на основной контракт его возьмете? Увезите парня в Норильск.
– Все будет зависеть от него самого - от его желания и стремления. Будем смотреть, как Анисин себя покажет. На сборы он приехал, тренируется вместе со всеми. Еще рано делать какие‑то выводы, – сказал Евгений Никитин.
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