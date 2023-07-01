Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Менелла: «Все идет по плану. В клубе может появиться еще один легионер, если все будет положительно»

Процесс получения гражданства РФ Бреннаном Менеллом идет по плану.

Об этом сообщил спортивный директор « » .

«По Менеллу все идет в положительном русле: он скоро прилетает, все идет своим чередом. Думаю, скоро будут какие-то новости, но все идет положительно, по плану.

Если все будет положительно, то в «Динамо» может появиться еще один легионер. В бюджет укладываемся, возможно, будет его небольшое увеличение. Качественно будет другой уровень команды.

Все приглашения легионерам мы отправили в июне. Менелл получает визу 5 июля, 7 июля он уже будет в Москве. У [Седрика] была проблема с паспортом: когда он подал на визу, не было свободных страниц. Сейчас он оперативно поменял паспорт, должен был получить вчера-позавчера. Он тоже приезжает к сбору команды, все документы оформлены.

У [Джордана] Уила действует виза с прошлого года, все будут на первом сборе», – сказал Сопин.