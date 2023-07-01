Директор «Динамо» о гражданстве РФ для Менелла: «Все идет по плану. В клубе может появиться еще один легионер, если все будет положительно»
Процесс получения гражданства РФ Бреннаном Менеллом идет по плану.
Об этом сообщил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
«По Менеллу все идет в положительном русле: он скоро прилетает, все идет своим чередом. Думаю, скоро будут какие-то новости, но все идет положительно, по плану.
Если все будет положительно, то в «Динамо» может появиться еще один легионер. В бюджет укладываемся, возможно, будет его небольшое увеличение. Качественно будет другой уровень команды.
Все приглашения легионерам мы отправили в июне. Менелл получает визу 5 июля, 7 июля он уже будет в Москве. У [Седрика] Пакетта была проблема с паспортом: когда он подал на визу, не было свободных страниц. Сейчас он оперативно поменял паспорт, должен был получить вчера-позавчера. Он тоже приезжает к сбору команды, все документы оформлены.
У [Джордана] Уила действует виза с прошлого года, все будут на первом сборе», – сказал Сопин.
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