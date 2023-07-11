Бенсон перешел в фарм «Вегаса» из «Эдмонтона». Форвард провел 38 матчей за «Ойлерс» за 5 сезонов в системе

Теги переходы Эдмонтон НХЛ Бейкерсфилд Вегас Тайлер Бенсон Хендерсон Хоккей

Тайлер Бенсон перешел в фарм «Вегаса» из «Эдмонтона».

25-летний форвард 1 июля стал неограниченно свободным агентом (группа 6). 

Игрок подписал контракт с «Хендерсоном» на один год. 

Бенсон был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ-2016 под общим 32-м номером (2-й раунд). 

За 5 полных сезонов, проведенных в системе клуба, он сыграл 38 матчей в НХЛ (2 – в минувшем сезоне) и набрал 3 (1+2) очка.

В АХЛ – 217 игр и 176 (33+143) баллов. 

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