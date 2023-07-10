Йорк подписал 2-летний контракт с «Филадельфией» с зарплатой 1,6 млн долларов в год

«Филадельфия» подписала контракт с Кэмероном Йорком на 3,2 миллиона долларов.

22-летний защитник продлил соглашение с клубом на два года с кэпхитом 1,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 20 (2+18) очков.

В общей сложности игрок отметился 30 (5+25) баллами в 87 играх в лиге.

« » выбрала хоккеиста в первом раунде под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2019.