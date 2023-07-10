Йорк подписал 2-летний контракт с «Филадельфией» с зарплатой 1,6 млн долларов в год

Теги Филадельфия НХЛ Кэмерон Йорк Хоккей

«Филадельфия» подписала контракт с Кэмероном Йорком на 3,2 миллиона долларов.

22-летний защитник продлил соглашение с клубом на два года с кэпхитом 1,6 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Кэмерон Йорк провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 20 (2+18) очков.

В общей сложности игрок отметился 30 (5+25) баллами в 87 играх в лиге.

«Филадельфия» выбрала хоккеиста в первом раунде под общим 14-м номером на драфте НХЛ-2019.

1 комментарий

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saa1910mail@gmail.com
очень даже адекватно
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