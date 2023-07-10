«Начнем плясать под дудку НХЛ – ничего не добьемся. Надо принимать решение, чтобы уважали нашу страну». Сафронов о Федотове

Андрей Сафронов высказался о ситуации между КХЛ, НХЛ и Иваном Федотовым.

– Во-первых, смотри, какая тут ситуация. У него контракт с «Филадельфией» был на сезон-2022/23. Этот сезон прошел, с моей точки зрения.

А его новый контракт – это выбор Федотова, правильный выбор ЦСКА, правильное решение КХЛ по регистрации этого контракта.

Если мы сегодня начнем плясать под дудку Национальной хоккейной лиги, то мы ничего не добьемся, нам просто диктуют условия, что это нам надо делать вот так.

А как это делать вот так? Этого никто не понимает. На сегодняшний момент я думаю, что Федотов – законный и зарегистрированный игрок хоккейного клуба ЦСКА.

– Не начнутся ли разногласия между КХЛ и НХЛ, и не станет ли такой инцидент причиной «воровства» хоккеистов?

– Я тебе скажу, что волков боятся, в лес не ходить. Надо принимать решение, чтобы уважали нашу страну, наши правила.

Мы ничего противоправного не делаем, и если у Федотова закончился контракт на бумаге, зарегистрированный в сезоне-22/23, я считаю, что он свободен, а вы можете трактовать как хотите, – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»