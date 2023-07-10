«Начнем плясать под дудку НХЛ – ничего не добьемся. Надо принимать решение, чтобы уважали нашу страну». Сафронов о Федотове

Теги ЦСКА Филадельфия Андрей Сафронов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Андрей Сафронов высказался о ситуации между КХЛ, НХЛ и Иваном Федотовым.

– Во-первых, смотри, какая тут ситуация. У него контракт с «Филадельфией» был на сезон-2022/23. Этот сезон прошел, с моей точки зрения.

А его новый контракт – это выбор Федотова, правильный выбор ЦСКА, правильное решение КХЛ по регистрации этого контракта.

Если мы сегодня начнем плясать под дудку Национальной хоккейной лиги, то мы ничего не добьемся, нам просто диктуют условия, что это нам надо делать вот так.

А как это делать вот так? Этого никто не понимает. На сегодняшний момент я думаю, что Федотов – законный и зарегистрированный игрок хоккейного клуба ЦСКА.

– Не начнутся ли разногласия между КХЛ и НХЛ, и не станет ли такой инцидент причиной «воровства» хоккеистов?

– Я тебе скажу, что волков боятся, в лес не ходить. Надо принимать решение, чтобы уважали нашу страну, наши правила.

Мы ничего противоправного не делаем, и если у Федотова закончился контракт на бумаге, зарегистрированный в сезоне-22/23, я считаю, что он свободен, а вы можете трактовать как хотите, – сказал бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов.

Кажется, КХЛ заходит в конфликт с НХЛ. Признали Федотова в ЦСКА при его контракте с «Филадельфией»

9 комментариев

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Hola Hola
Чтобы тебя уважали, нужно что-то из себя представлять. Рычаги влияния иметь. КХЛ по сравнению с НХЛ никаких преимуществ не имеет сейчас. А встать в позу, и надеяться, что тебя уважать будут - это так не работает. )
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Maxim Shumov
Да никто уже этот цирк ни во что не ставит и правильно делают. Уважать их начнут б….
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Maxim Shumov
Все как всегда провернули - устроили очередной воровской беспредел, а виноват Обэма.
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Антон
"Дадим решительный отпор гнусной заокеанской хоккейной гидре!" (карикатура - Гари Бэттмен в виде осьминога, вытаскивающего щупальцами молодых парней из разных стран. У парней на лицах отчаяние и слёзы. Девушки в платках тянут к ним руки и кричат.)
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Ovi174
Такими поступками уважения не добиваются…. ЦСКА и КХЛ опозорились не весь мир, смотрите как бы теперь НХЛ не стала игроков с действующими контрактами из вашей колхозной лиги забирать!
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Забор Высоков
Объясните этому неучу, что уважают за держание своего слова, а не "пацан - хозяин своему слову, хочу дал, хочу взял".
Уважают за многолетнюю репутацию, а не за флюгерство по сегодняшней выгоде.
Уважение вообще зарабатывают годами у других, а не берут прям сейчас по своей воле.
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Aleksandr
Стройте сами что-то, что вас в последнее время только разрушать все тянет?
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Maxim Shumov
Чего тут уважать?
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Александр Митраков
Быдло
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