Юрий Карандин: «Третьяку поступало приглашение от «Монреаля». Но быстро разошлись – сказали, что военнослужащий и не имеет право где-то еще играть, кроме ЦСКА»

Юрий Карандин рассказал о желании «Монреаля» пригласить Владислава Третьяка в НХЛ.

– Уже после серии-1972 клубы НХЛ готовы были миллионы платить нашим звездам, если они согласятся на переход. А вас не пытались переманить в 1976-м?

– Нелегально не переманивали, а вот официально вели переговоры, хотели заключить контракт на год моей работы в НХЛ.

Тогда же поступило приглашение Третьяку от «Монреаля». Но по Владиславу быстро разошлись, сказали, что военнослужащий и не имеет право где-то еще играть, кроме ЦСКА.

«А по Карандину мы будем решать вопрос», – ответили. И довольно долго обсуждали, шла связь с Москвой, посольство подключалось...

Но в итоге не получилось. Наверное, в те годы нереально было так просто уехать, – сказал бывший арбитр Юрий Карандин.