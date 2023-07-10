Клим Костин: «В России мало где может собраться 20 тысяч человек на арене – разве что в Омске. Сравнил бы с Эдмонтоном: небольшие города, болельщики обожают команду»

Клим Костин сравнил Эдмонтон с Омском.

– В этом году был твой первый плей-офф в НХЛ. Можешь сравнить с ? Есть ли принципиальная разница?

– В КХЛ тоже был мой первый плей-офф, когда взял Кубок Гагарина с « ». Было достаточно эмоционально, но НХЛ все-таки немного другой уровень в плане физической игры, контакта. Психологически тяжело и легко одновременно.

В России мало где может собраться на арене 20 тысяч человек, разве что в Омске. Я бы сравнил Эдмонтон с Омском: небольшие города, болельщики обожают свои команды.

– Ты вроде неплохо играл в плей-офф, но в двух последних играх серии с «Вегасом» почти не выходил на лед – всего по 3 минуты. Почему?

– Это нужно спрашивать у тренера. У него свое видение хоккея, да и игры с «Вегасом» были непростые. Это же мой первый плей-офф, а он, вероятно, ставил ребят, которым больше доверял.

– Не было обидно?

– Нет. Плей-офф – не время для обид, – сказал в интервью Sports.ru нападающий «Детройта», ранее выступавший в НХЛ за «Сент-Луис» и «Эдмонтон».

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