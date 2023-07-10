Клим Костин: «В России мало где может собраться 20 тысяч человек на арене – разве что в Омске. Сравнил бы с Эдмонтоном: небольшие города, болельщики обожают команду»

Теги Авангард Кубок Стэнли Детройт Эдмонтон НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Клим Костин Хоккей

Клим Костин сравнил Эдмонтон с Омском.

– В этом году был твой первый плей-офф в НХЛ. Можешь сравнить с КХЛ? Есть ли принципиальная разница?

– В КХЛ тоже был мой первый плей-офф, когда взял Кубок Гагарина с «Авангардом». Было достаточно эмоционально, но НХЛ все-таки немного другой уровень в плане физической игры, контакта. Психологически тяжело и легко одновременно.

В России мало где может собраться на арене 20 тысяч человек, разве что в Омске. Я бы сравнил Эдмонтон с Омском: небольшие города, болельщики обожают свои команды.

– Ты вроде неплохо играл в плей-офф, но в двух последних играх серии с «Вегасом» почти не выходил на лед – всего по 3 минуты. Почему? 

– Это нужно спрашивать у тренера. У него свое видение хоккея, да и игры с «Вегасом» были непростые. Это же мой первый плей-офф, а он, вероятно, ставил ребят, которым больше доверял.

– Не было обидно?

– Нет. Плей-офф – не время для обид, – сказал в интервью Sports.ru нападающий «Детройта», ранее выступавший в НХЛ за «Сент-Луис» и «Эдмонтон».

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8 комментариев

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Фёдор Кузнецов
В России нигде столько не соберётся, потому что нет арен с такой вмещаемостью
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Tungus85
Омск всё -таки миллионник. Не большой город это Новокузнецк, Череповец...
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Игорь Климов
Ответ Сергей Русаков
Нет в РФ хоккейных арен на 20 тысяч зрителей, в Питере хотят построить , что то от 19500 до 22000 тысяч, а сейчас самые крупные от 9000 тысяч это в Ярике , ВТБ арена -11500, сочи- 12000, Минск - 15266, а ска играет на арене 12300, остальные по меньше.
Новая Арена в Омске 12000.
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Кино Музыка
У нас и фамилии проще, никаких Драйзайтлей.
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Алексей Ильин
Ответ Tungus85
Омск всё -таки миллионник. Не большой город это Новокузнецк, Череповец...
Так и Эдмонтон миллионник
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deddushka
Ответ Сергей Русаков
Нет в РФ хоккейных арен на 20 тысяч зрителей, в Питере хотят построить , что то от 19500 до 22000 тысяч, а сейчас самые крупные от 9000 тысяч это в Ярике , ВТБ арена -11500, сочи- 12000, Минск - 15266, а ска играет на арене 12300, остальные по меньше.
я думаю Клим говорит о потенциальной посещаемости как показатель огромной популярности хоккея в городе
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