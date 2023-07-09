Сергей Черкас: «СКА проигрывал ЦСКА матчи в плей-офф из-за неровной игры вратаря. Маттссон сильнее Николаева и даст спокойность в важных играх»
Сергей Черкас высказался о переходе вратаря Юхана Маттссона в СКА.
– Маттсон, конечно, сильнее, чем Николаев и Подъяпольский, которые есть у СКА. Он стабильнее.
Играя за «Автомобилист», показывал очень ровный высокий уровень. Я думаю, это усиление для армейцев.
Потому что, по большому счету, если вспоминать серию СКА – ЦСКА в последнем плей-офф, то при равной, а иногда даже с преимуществом петербуржцев игре, команда проигрывала матчи. Именно из-за неровной игры вратаря.
Когда Николаев защищал ворота уверенно, СКА побеждал.
Поэтому приобретение Маттсона даст команде возможность более спокойно чувствовать себя в важных матчах и в плей-офф.
– В какой манере действует Маттсон?
– Вратарь габаритный, перекрывает большую площадь ворот, крепкая шведская школа, хорошо оснащен технически.
И главное – по игре за «Автомобилист» можно сказать, что у шведа не было по ходу сезона резких перепадов, что говорит о его психологической устойчивости, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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