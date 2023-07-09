Сергей Черкас: «СКА проигрывал ЦСКА матчи в плей-офф из-за неровной игры вратаря. Маттссон сильнее Николаева и даст спокойность в важных играх»

Теги СКА Автомобилист Сергей Черкас КХЛ Юхан Маттссон Владислав Подъяпольский Дмитрий Николаев Хоккей

Сергей Черкас высказался о переходе вратаря Юхана Маттссона в СКА.

– Маттсон, конечно, сильнее, чем Николаев и Подъяпольский, которые есть у СКА. Он стабильнее.

Играя за «Автомобилист», показывал очень ровный высокий уровень. Я думаю, это усиление для армейцев.

Потому что, по большому счету, если вспоминать серию СКА – ЦСКА в последнем плей-офф, то при равной, а иногда даже с преимуществом петербуржцев игре, команда проигрывала матчи. Именно из-за неровной игры вратаря.

Когда Николаев защищал ворота уверенно, СКА побеждал.

Поэтому приобретение Маттсона даст команде возможность более спокойно чувствовать себя в важных матчах и в плей-офф.

– В какой манере действует Маттсон?

– Вратарь габаритный, перекрывает большую площадь ворот, крепкая шведская школа, хорошо оснащен технически.

И главное – по игре за «Автомобилист» можно сказать, что у шведа не было по ходу сезона резких перепадов, что говорит о его психологической устойчивости, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

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3 комментария

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Jeff Lebowski
Спокойность?
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Booligan
Николаев - последний, кого можно обвинять в проигрыше. В атаке была настолько системная система,что там хоть Василевского ставь, не поможет
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Сергей Щепин
Ответ Jeff Lebowski
Спокойность?
стабилие и спокойность, всё ж понятно 😆
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