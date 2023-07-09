Мышкин о Самонове в «Салавате»: «Хочется увидеть цельный хоккей от талантливого голкипера. Он не первый год в КХЛ, но пока чередовал яркие матчи со средними»

Владимир Мышкин назвал интригующим переход Александра Самонова в «Салават Юлаев».

В межсезонье голкипер был обменян из «Северстали» в « ».

«Интригует переход Самонова в «Салават Юлаев». Хочется наконец-то увидеть от этого талантливого голкипера цельный хоккей.

Он не первый год в , но пока чередовал яркие матчи со средними. Значит, есть резервы в плане психологии.

Поэтому жду от Самонова прежде всего стабильности.

Именно стабильность – первый признак вратарского мастерства» – сказал экс-тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин.