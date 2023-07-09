Слепышев о Федотове: «Все в ЦСКА рады его возвращению. Сделаем все возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал еще сильнее»
Форвард ЦСКА Антон Слепышев рад возвращению вратаря Ивана Федотова в клуб.
«Все в команде рады его возвращению, все переживали. Благодаря ему был выигран Кубок Гагарина в 2022 году, его заслуга – серебро на Олимпиаде в Пекине, он там очень здорово играл.
Ваня – классный парень, очень ждем, сделаем все возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал еще сильнее», – сказал Слепышев.
Чуть не совершил ошибку и не уехал на этот загнивающий запад.
Зато теперь набрался сил за время службы и будет ещё больше шайб ловить.