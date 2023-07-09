Слепышев о Федотове: «Все в ЦСКА рады его возвращению. Сделаем все возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал еще сильнее»

Теги ЦСКА КХЛ Антон Слепышев Иван Федотов ТАСС Хоккей

Форвард ЦСКА Антон Слепышев рад возвращению вратаря Ивана Федотова в клуб.

«Все в команде рады его возвращению, все переживали. Благодаря ему был выигран Кубок Гагарина в 2022 году, его заслуга – серебро на Олимпиаде в Пекине, он там очень здорово играл.

Ваня – классный парень, очень ждем, сделаем все возможное, чтобы он вернулся на прежний уровень, стал еще сильнее», – сказал Слепышев.

1 комментарий

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Aleksey Novikov
Больше всех рад Иван Федотов конечно.
Чуть не совершил ошибку и не уехал на этот загнивающий запад.
Зато теперь набрался сил за время службы и будет ещё больше шайб ловить.
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