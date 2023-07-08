КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА («Матч ТВ»)
КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что вратарь, завершивший службу в армии, подписал со своим бывшим клубом соглашение на 2 года.
Договор был отправлен на регистрацию 1 июля. Лига его не зарегистрировала, так как у 26-летнего вратаря оказался действующим контракт с клубом НХЛ.
В середине июня «Филадельфия» объявила, что действие контракта хоккеиста, который был подписан в мае 2022 года, было продлено на сезон‑2023/24.
НХЛ и КХЛ заявляли о том, что продолжат уважать контракты друг друга, несмотря на разрыв официальных отношений весной прошлого года.
Федотов не может вернуться в ЦСКА – у него действующий контракт с «Филадельфией». Даже КХЛ запрещает
Но сейчас мы будем читать разного рода отмазы в рамках разосланной методички.
Хочет подождать Мичкова?