КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА («Матч ТВ»)

КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА.

Об этом сообщает « ».

Ранее стало известно, что вратарь, завершивший службу в армии, подписал со своим бывшим клубом соглашение на 2 года.

Договор был отправлен на регистрацию 1 июля. Лига его не зарегистрировала, так как у 26-летнего вратаря оказался действующим контракт с клубом НХЛ.

В середине июня « » объявила, что действие контракта хоккеиста, который был подписан в мае 2022 года, было продлено на сезон‑2023/24.

и заявляли о том, что продолжат уважать контракты друг друга, несмотря на разрыв официальных отношений весной прошлого года.

Федотов не может вернуться в ЦСКА – у него действующий контракт с «Филадельфией». Даже КХЛ запрещает