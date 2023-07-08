КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА («Матч ТВ»)

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

КХЛ зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА.

Об этом сообщает «Матч ТВ». 

Ранее стало известно, что вратарь, завершивший службу в армии, подписал со своим бывшим клубом соглашение на 2 года. 

Договор был отправлен на регистрацию 1 июля. Лига его не зарегистрировала, так как у 26-летнего вратаря оказался действующим контракт с клубом НХЛ. 

В середине июня «Филадельфия» объявила, что действие контракта хоккеиста, который был подписан в мае 2022 года, было продлено на сезон‑2023/24.

НХЛ и КХЛ заявляли о том, что продолжат уважать контракты друг друга, несмотря на разрыв официальных отношений весной прошлого года. 

Федотов не может вернуться в ЦСКА – у него действующий контракт с «Филадельфией». Даже КХЛ запрещает

31 комментарий

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Cruel Snake
Слать надо этот клуб из 4 букв на 3 буквы, зато как они сним поступили. Но что-то он как-то не сильно торопится
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Alex Nobilius
Сейчас все будут тут шутить и зубоскалить... А по мне происходящее не может не вызвать глубокую тоску и чувство безысходности.
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Mephi027
Позвонил шеф ЦСКА в КХЛ и сразу оказалось, что контракт зарегистрировали ещё в мае.
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Tommycrash
Клоунская лига
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Игорь Игорев
По хорошему, после этого приказа из стана ЦСКА, Морозов должен написать заявление по собственному.
Но сейчас мы будем читать разного рода отмазы в рамках разосланной методички.
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fidgety_heart
Колхозная хоккейная лига в своем репертуаре
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Даня Чебыкин
Ответ ОлегИванов
Какой ужас, глава КХЛ не подчиняется приказам из НХЛ. Куда катится мир. Такими темпами и Россия перестанет подчинятся США.
а ты живешь в России, которая подчиняется США?
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Loooong
Ответ Tommycrash
Клоунская лига
Страна
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barbarian1991
Ответ Mephi027
Позвонил шеф ЦСКА в КХЛ и сразу оказалось, что контракт зарегистрировали ещё в мае.
В мае 2022
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Bartez1986
просто сборной U-26 вратарь надёжный нужен
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Виталий Желтоусов
наконец то этот сериал закончился
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topsatan
Фу, позорище
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Игорь Горшков
У него тут семья, по нынешним временам, думаю, что 2 года повинности, потом уедет, там и узнаем правду.
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Монгольские спецслужбы
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У Федотова нет ни чести, ни достоинства.
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svft
естественно, его же сам Шойгу на секретный объект возил, 100 метров под землей
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Cruel Snake
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
А как с ним поступили?
Про армию не слышал?
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Я видел дриблинг Арбелоа
Ответ Cruel Snake
Про армию не слышал?
Слышал. Его туда забрали. Причем тут ЦСКА?
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LaVa
Аренда из Филадельфии?
Хочет подождать Мичкова?
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Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
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