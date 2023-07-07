Костин о вечеринках Макдэвида: «Говорит: «Ребят, что пить будете? Пиво, вода, вино?». А сам стоит со смузи. Думаю: «Блин, пивка охота». Коннор – пример для любого хоккеиста»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Маттиас Янмарк-Нюлен Клим Костин Дилан Холлоуэй Винсент Деарне Хоккей

Клим Костин ответил на вопрос о вечеринках Коннора Макдэвида.

– Яркие вечеринки у него проходят или спокойно все, прилично?

– У него вообще нет вечеринок. Была такая история. Первый раз он нас пригласил к себе.

Мы поехали молодые – я, Дилан Холлоуэй, Винсент Деарне и Маттиас Янмарк. Мы заходим к нему, он говорит: «Ребят, что пить будете? Пиво, вода, вино?».

А сам стоит с шейком, там у него смузи какое-то правильное для здорового питания.

Я стою такой и думаю: «Блин, пивка охота, конечно». Но я так на него смотрю и думаю: «Блин, мне водички, пожалуйста».

– Он первый раз в карьере забил больше 50 голов. И когда он делал 50-й гол, у тебя был пас. Он мог сказать: «Вот вам пацаны по Rolex за то, что вы поучаствовали в этом голе».

– Ну, я бы с удовольствием принял Rolex.

Коннор такой человек, при том, что он зарабатывает огромные деньги, у него один из самых больших контрактов в НХЛ – он скромно одевается и никогда деньгами не разбрасывается. Он настоящий пример.

Мне рассказали, что он был разгильдяйчиком первое время, когда был молодой с 18 до 22 лет, но сейчас человек – пример для любого хоккеиста, – сказал бывший нападающий «Эдмонтона» Клим Костин, который перешел в «Детройт».

8 комментариев

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Амфитрион
А смузи, гад, не предлагает)))
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rrvin
Я стою такой и думаю: «Блин, пивка охота, конечно». Но я так на него смотрю и думаю: «Блин, мне вОдОчки, пожалуйста».
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Алексей Тарлыков
Что разгильдяем фигачил очки, что сейчас.
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j_jms
Надеюсь в Эдмонтоне есть куда пойти, после такого "похода в гости", так сказать "заморить червячка".
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Антон
Я так и не понял, о чём он думал. С Панарой понятней как-то истории.
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Валерий Береснев
Макдевид....однозначно сильнейший хоккеист в мире!!!
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Ko Vi
Черкас, конечно, крутые видосы делает и интервью интересные у него
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