Лучич о возвращении в «Бостон»: «Благодарен клубу за возможность снова быть собой. Мои дети увидят меня в форме «Брюинс», это тоже важно»

Теги Бостон НХЛ Милан Лучич Хоккей

Милан Лучич высказался о своем возвращении в «Бостон».

35-летний форвард выступал за клуб с 2007 по 2015 годы и выиграл с ним Кубок Стэнли в 2011 году. 

Недавно он подписал контракт с «Брюинс» на год с зарплатой 1 миллион долларов. Еще 500 тысяч Лучич может заработать за счет бонусов за достижения.

«Я провел в этом клубе 8 лет, был им задрафтован, выиграл Кубок Стэнли. Я не знаю, смогу ли найти слова, чтобы объяснить, что значит для меня возможность вернуться. Можно сказать, что это значит для меня все.  

Мои дочери родились в Бостоне. Но прошло уже 8 лет после моего ухода, мои дети не знают меня как игрока «Брюинс». То, что они увидят меня в этой форме, тоже важно. Не могу дождаться момента, когда вновь ее надену.

Благодарен клубу за возможность снова быть собой», – сказал Лучич. 

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