«Питтсбург» объявил о переходе Бонино из «Сан-Хосе». Третья команда в обмене – «Монреаль», взявший 50% зарплаты игрока

«Питтсбург» подтвердил переход из «Сан-Хосе».

Обмен получился трехсторонним – в сделке участвовал « ».

« » получил защитника Арвида Хенрикссона, а также условный выбор в пятом раунде драфта-2024 и выбор в седьмом раунде драфта-2023 от «Пингвинс».

«Монреаль» взял на себя 50 процентов зарплаты Бонино. Взамен клуб получил защитника Тони Санда и выбор «Сан-Хосе» в пятом раунде драфта-2024.

Бонино уже играл за « » с 2015 по 2017 год. Он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба.

В нынешнем сезоне он провел 59 игр и набрал 19 (10+9) очков. Срок соглашения игрока с кэпхитом 2,05 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

На счету Хенрикссона 1 передача в 29 играх в нынешнем сезоне.

Санд провел 40 матчей за «Регле» и набрал 9 (1+8) баллов.