«Питтсбург» объявил о переходе Бонино из «Сан-Хосе». Третья команда в обмене – «Монреаль», взявший 50% зарплаты игрока
«Питтсбург» подтвердил переход Ника Бонино из «Сан-Хосе».
Обмен получился трехсторонним – в сделке участвовал «Монреаль».
«Сан-Хосе» получил защитника Арвида Хенрикссона, а также условный выбор в пятом раунде драфта-2024 и выбор в седьмом раунде драфта-2023 от «Пингвинс».
«Монреаль» взял на себя 50 процентов зарплаты Бонино. Взамен клуб получил защитника Тони Санда и выбор «Сан-Хосе» в пятом раунде драфта-2024.
Бонино уже играл за «Питтсбург» с 2015 по 2017 год. Он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба.
В нынешнем сезоне он провел 59 игр и набрал 19 (10+9) очков. Срок соглашения игрока с кэпхитом 2,05 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
На счету Хенрикссона 1 передача в 29 играх NCAA в нынешнем сезоне.
Санд провел 40 матчей за «Регле» и набрал 9 (1+8) баллов.
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