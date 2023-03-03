«Питтсбург» объявил о переходе Бонино из «Сан-Хосе». Третья команда в обмене – «Монреаль», взявший 50% зарплаты игрока

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«Питтсбург» подтвердил переход Ника Бонино из «Сан-Хосе».

Обмен получился трехсторонним – в сделке участвовал «Монреаль». 

«Сан-Хосе» получил защитника Арвида Хенрикссона, а также условный выбор в пятом раунде драфта-2024 и выбор в седьмом раунде драфта-2023 от «Пингвинс».

«Монреаль» взял на себя 50 процентов зарплаты Бонино. Взамен клуб получил защитника Тони Санда и выбор «Сан-Хосе» в пятом раунде драфта-2024.

Бонино уже играл за «Питтсбург» с 2015 по 2017 год. Он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе клуба.

В нынешнем сезоне он провел 59 игр и набрал 19 (10+9) очков. Срок соглашения игрока с кэпхитом 2,05 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

На счету Хенрикссона 1 передача в 29 играх NCAA в нынешнем сезоне. 

Санд провел 40 матчей за «Регле» и набрал 9 (1+8) баллов.

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9 комментариев

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BT
И Кэссела вернуть заодно.
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Rf
Явно хотят снова сыграть в тот самый хоккей дебютного сезона Салливана. Бонино, Гранлунд, Куликов...
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Bobby Clarke
Ничему не учит недавняя история Чикаго,которые в постчемпионские дедлайны оголтело бросались собирать своих бывших.
+3
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Reanimation
Ну как вообще можно было нанимать Хекстолла после его делов в Филе? Враг всей Пенсильвании!
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rent56
Хекстолл спасает свою жопу как может, пускает пыль в глаза, такие трейды любая команда могла потянуть, нужнее только для дома престарелых под названием Питтсбург Хекстолл.
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Konsttable
Бонино бонино бонино бонино боооониииииноооооо!!!!!
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Direct free kick
Ошибка. Бонино после того перелома в плей-офф 2017 больше не был тем самым Бонино. Ни Нэшвилл, ни кто либо ещё больше не смог от него ту пользу получить
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Истину Глаголящий
Хекстолл одно старьё тащит:(
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Юрий Богданов
4х сторонние обмены когда ждать?)
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