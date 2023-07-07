Генменеджер «Торпедо» допустил, что клуб подпишет четырех легионеров

Теги Торпедо КХЛ Чемпионат.com Максим Гафуров Хоккей

Генеральный менеджер Торпедо допустил подписание четырех легионеров на сезон КХЛ.

На данный момент у «Торпедо» подписаны два иностранных хоккеиста – словацкий вратарь Адам Гуска и японский нападающий Ю Сато.

Максим Гафуров сообщил, что нижегородский клуб находится в поиске третьего легионера

«Возможно, пойдем с четырьмя легионерами. Проблем не вижу», – добавил генеральный менеджер команды в рамках прямого эфира в телеграм-канале «Торпедо».

В предстоящем сезоны клубы КХЛ могут заявить на матч трех легионеров.

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