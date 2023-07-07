Форвард «Торпедо» Мисников: «Хотелось бы познакомиться со Стивом Джобсом с точки зрения финансов. Узнать инвестиционные вопросы, попросить советов, как развиваться в этой сфере»
Артем Мисников ответил на вопрос, с кем бы хотел познакомиться из когда-либо живущих людей.
– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы спросили?
– С точки зрения финансов мне бы хотелось познакомиться с создателем Applе Стивом Джобсом.
Узнать у него инвестиционные вопросы, попросить советов, как развиваться в этой сфере.
Из мира хоккея выберу Валерия Харламова. Спросил бы у него, как раньше был устроен хоккей и как он добивался своих высот.
У Коннора Макдэвида хотел бы узнать, что ему помогло стать таким игроком, – сказал нападающий системы «Торпедо» Артем Мисников.
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