Форвард «Торпедо» Мисников: «Хотелось бы познакомиться со Стивом Джобсом с точки зрения финансов. Узнать инвестиционные вопросы, попросить советов, как развиваться в этой сфере»

Теги Торпедо Валерий Харламов КХЛ Коннор Макдэвид Артем Мисников Хоккей

Артем Мисников ответил на вопрос, с кем бы хотел познакомиться из когда-либо живущих людей.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы спросили?

– С точки зрения финансов мне бы хотелось познакомиться с создателем Applе Стивом Джобсом.

Узнать у него инвестиционные вопросы, попросить советов, как развиваться в этой сфере.

Из мира хоккея выберу Валерия Харламова. Спросил бы у него, как раньше был устроен хоккей и как он добивался своих высот.

У Коннора Макдэвида хотел бы узнать, что ему помогло стать таким игроком, – сказал нападающий системы «Торпедо» Артем Мисников.

1 комментарий

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mitos
Надо просто родиться жуликом)
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